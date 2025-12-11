Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы

Фото: Instagram/aisha_vee

Популярный казахстанский певец Беркут (Айбек Жансеитов) опубликовал в соцсетях романтичным видео со своей супругой Аишей, сообщает Zakon.kz.

В ролике Беркут и Аиша бегут по полю, на котором собран урожай. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B E R K U T (@berkut_aibekjan) "Господи, помоги мне сделать много хорошего за жизнь. Пожалуйста, помогите нам не потерять свое достоинство. Наполните нашу страну добром. Пусть наше небо всегда будет открытым", – подписал певец видео. Подписчики написали много хороших пожеланий супругам в ответ: Пусть Ваша любовь будет долгой и такой же красивой!

Очень красиво!

Какой от вас свет! Ранее стало известно, что в Казнете обсуждают "танец богини" Баян Алагузовой.

