Культура и шоу-бизнес

Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы

Казахстанский артист и жена, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 01:11 Фото: Instagram/aisha_vee
Популярный казахстанский певец Беркут (Айбек Жансеитов) опубликовал в соцсетях романтичным видео со своей супругой Аишей, сообщает Zakon.kz.

В ролике Беркут и Аиша бегут по полю, на котором собран урожай.

"Господи, помоги мне сделать много хорошего за жизнь. Пожалуйста, помогите нам не потерять свое достоинство. Наполните нашу страну добром. Пусть наше небо всегда будет открытым", – подписал певец видео.

Подписчики написали много хороших пожеланий супругам в ответ:

  • Пусть Ваша любовь будет долгой и такой же красивой!
  • Очень красиво!
  • Какой от вас свет!

Ранее стало известно, что в Казнете обсуждают "танец богини" Баян Алагузовой.

Аксинья Титова
