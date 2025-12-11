Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы
Фото: Instagram/aisha_vee
Популярный казахстанский певец Беркут (Айбек Жансеитов) опубликовал в соцсетях романтичным видео со своей супругой Аишей, сообщает Zakon.kz.
В ролике Беркут и Аиша бегут по полю, на котором собран урожай.
"Господи, помоги мне сделать много хорошего за жизнь. Пожалуйста, помогите нам не потерять свое достоинство. Наполните нашу страну добром. Пусть наше небо всегда будет открытым", – подписал певец видео.
Подписчики написали много хороших пожеланий супругам в ответ:
- Пусть Ваша любовь будет долгой и такой же красивой!
- Очень красиво!
- Какой от вас свет!
