Культура и шоу-бизнес

"До последнего вздоха": певец Беркут дал трогательное обещание младшей дочери

Певец Беркут, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:17 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов), улетевший с четырьмя детьми и супругой Аишей (Викторией Жансеитовой) на отдых в Малайзию, поделился сегодня трогательным видео с младшей дочерью Латифой, сообщает Zakon.kz.

47-летний артист опубликовал ролик в своем Instagram 15 января 2026 года.

"Мой ангел. Я буду стараться быть для тебя хорошим отцом! Обещаю всегда быть рядом с тобой, мое солнышко! Будь честной, умной! Будь счастлива! Обещаю стараться быть для тебя хорошим папой! Никогда тебя не брошу, не оставлю, не предам! Буду любить тебя и твоих братьев, сестру до последнего вздоха. И конечно же, вашу маму", – пообещал дочери Беркут.

И видео, и подпись к нему тронули сердца поклонников многодетного певца. Они отметили, что Беркут является примером для молодежи, а также пожелали его семье счастья:

  • "Малышка".
  • "Латифа, жаным".
  • "Будьте счастливы!"
  • "Супер папа, супер муж".
  • "Прекрасный папа и муж Айбек".
  • "Пусть будет счастливой девочкой!"
  • "Айбек, вы – пример для молодежи".
  • "Как мило. Бесконечного счастья вам".
  • "Образцовая семья, пример для молодежи".
  • "Благодарю вас, Беркут. Вы – очень мудрый".
  • "Вот бы все мужчины, отцы были такими, как вы".
  • "Уау, уже подросла. Какая милота. Здоровья всем деткам, маме, папе".
  • "Беркут, ты – очень хороший человек. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья. Будьте счастливы".
  • "Ваша семья, Беркут, – всем пример! Учитесь, мужчины, любить, беречь, ценить, оберегать тех, кто любит вас!"
  • "Единственный идеальный мужчина – вы! Живите долго и счастливо, чтобы для вас родные были всегда рядом".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:17
"Жестокая песня": певец Беркут тронул сердца поклонников

В декабре 2025 года мы писали, что Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
