"До последнего вздоха": певец Беркут дал трогательное обещание младшей дочери

Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов), улетевший с четырьмя детьми и супругой Аишей (Викторией Жансеитовой) на отдых в Малайзию, поделился сегодня трогательным видео с младшей дочерью Латифой, сообщает Zakon.kz.

47-летний артист опубликовал ролик в своем Instagram 15 января 2026 года.

"Мой ангел. Я буду стараться быть для тебя хорошим отцом! Обещаю всегда быть рядом с тобой, мое солнышко! Будь честной, умной! Будь счастлива! Обещаю стараться быть для тебя хорошим папой! Никогда тебя не брошу, не оставлю, не предам! Буду любить тебя и твоих братьев, сестру до последнего вздоха. И конечно же, вашу маму", – пообещал дочери Беркут.

И видео, и подпись к нему тронули сердца поклонников многодетного певца. Они отметили, что Беркут является примером для молодежи, а также пожелали его семье счастья:

"Малышка".

"Латифа, жаным".

"Будьте счастливы!"

"Супер папа, супер муж".

"Прекрасный папа и муж Айбек".

"Пусть будет счастливой девочкой!"

"Айбек, вы – пример для молодежи".

"Как мило. Бесконечного счастья вам".

"Образцовая семья, пример для молодежи".

"Благодарю вас, Беркут. Вы – очень мудрый".

"Вот бы все мужчины, отцы были такими, как вы".

"Уау, уже подросла. Какая милота. Здоровья всем деткам, маме, папе".

"Беркут, ты – очень хороший человек. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья. Будьте счастливы".

"Ваша семья, Беркут, – всем пример! Учитесь, мужчины, любить, беречь, ценить, оберегать тех, кто любит вас!"

"Единственный идеальный мужчина – вы! Живите долго и счастливо, чтобы для вас родные были всегда рядом".

