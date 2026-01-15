"До последнего вздоха": певец Беркут дал трогательное обещание младшей дочери
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов), улетевший с четырьмя детьми и супругой Аишей (Викторией Жансеитовой) на отдых в Малайзию, поделился сегодня трогательным видео с младшей дочерью Латифой, сообщает Zakon.kz.
47-летний артист опубликовал ролик в своем Instagram 15 января 2026 года.
"Мой ангел. Я буду стараться быть для тебя хорошим отцом! Обещаю всегда быть рядом с тобой, мое солнышко! Будь честной, умной! Будь счастлива! Обещаю стараться быть для тебя хорошим папой! Никогда тебя не брошу, не оставлю, не предам! Буду любить тебя и твоих братьев, сестру до последнего вздоха. И конечно же, вашу маму", – пообещал дочери Беркут.
И видео, и подпись к нему тронули сердца поклонников многодетного певца. Они отметили, что Беркут является примером для молодежи, а также пожелали его семье счастья:
- "Малышка".
- "Латифа, жаным".
- "Будьте счастливы!"
- "Супер папа, супер муж".
- "Прекрасный папа и муж Айбек".
- "Пусть будет счастливой девочкой!"
- "Айбек, вы – пример для молодежи".
- "Как мило. Бесконечного счастья вам".
- "Образцовая семья, пример для молодежи".
- "Благодарю вас, Беркут. Вы – очень мудрый".
- "Вот бы все мужчины, отцы были такими, как вы".
- "Уау, уже подросла. Какая милота. Здоровья всем деткам, маме, папе".
- "Беркут, ты – очень хороший человек. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья. Будьте счастливы".
- "Ваша семья, Беркут, – всем пример! Учитесь, мужчины, любить, беречь, ценить, оберегать тех, кто любит вас!"
- "Единственный идеальный мужчина – вы! Живите долго и счастливо, чтобы для вас родные были всегда рядом".
В декабре 2025 года мы писали, что Беркут показал романтическое видео с женой на фоне первозданной природы.
