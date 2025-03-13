Татьяна Буланова рассказала о переменах в семье

Российская певица Татьяна Буланова сообщила о значительных изменениях в своей семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она рассказала, что ее старший сын Александр вновь переехал к ней.

По данным издания, 31-летний Александр, родившийся в первом браке артистки с продюсером Николаем Тагриным, ранее проживал отдельно в Санкт-Петербурге, в квартире, приобретенной для него матерью.

"Да, сейчас старший сын живет с нами. У нас получается своеобразная смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе", – пояснила Буланова.

Кроме того, певица отметила, что из-за плотного гастрольного графика ей редко удается проводить время с супругом Валерием Рудневым.

"И ничего не поделаешь. Но он знал, на ком женился. На самом деле у нас все замечательно!" – добавила артистка.

Ранее Татьяна Буланова в эфире обратилась к молодому мужу, которого давно не видела.