Культура и шоу-бизнес

Татьяна Буланова высказалась о выступлении в Казахстане

зрители, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:36 Фото: pexels
В Караганде и Алматы на днях с концертами выступила 56-летняя исполнительница хита "Мой ненаглядный" Татьяна Буланова. Через несколько дней артистка поделилась впечатлениями от музыкальных вечеров, сообщает Zakon.kz.

23 февраля команда заслуженной артистки России опубликовала пост от ее имени.

"Казахстан, ты прекрасен! Наш тур, пусть и короткий, оставил столько классных впечатлений. Огромное спасибо вам за эту возможность. Очень надеюсь на новые встречи!" – сказано в заявлении.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:36
Не плачь: житель Шымкента подарил жене встречу с Булановой в Алматы

Также в Казнете опубликовано видео, на котором фанаты подарили певице казахский национальный камзол, в котором она продолжила петь.

Фанаты творчества Булановой оставили свои благодарности и отзывы.

  • Концерт незабываем! Теплота и профессионализм, обаяние и нежность! Спасибо за праздник.
  • Очень понравился концерт! Настолько все профессионально, без всяких лишних пафосных заигрываний Татьяна вышла и отработала на все 1000%. Автографы были даны всем желающим, зал пел весь! Эмоции самые лучшие!
  • Раньше, когда училась в школе, каждый раз, как выходил ваш альбом, я покупала и по 100 раз в день слушала ваши песни. Тогда была кассета, она иногда рвалась, я ее лаком клеила и дальше слушала. Я выросла на ваших песнях. Но, оказывается, есть песни, которые я не слышала.

Ранее известный медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров обратил внимание на проблему общения в современном обществе. По его словам, она касается не только молодежи, но и старшего поколения, которая проявляется в поздравлениях через соцсети и SMS.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
