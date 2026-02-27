Ирина Шейк: Я феминистка по‑своему и люблю мужчин

26 февраля известная модель Ирина Шейк поделилась своими взглядами на феминизм, сообщает Zakon.kz.

Во время пресс‑конференции на фестивале Sanremo в Италии она подчеркнула, что ее понимание феминизма отличается от стереотипного. Об этом передает издание La Republica в своих соцсетях.

"Я феминистка, но по‑своему. Это не значит, что я хочу, чтобы все мужчины исчезли с лица земли, потому что я их люблю и уважаю. Женщины обладают большой силой. Я так вижу вещи. Иногда я хотела бы, чтобы мужчины в межличностных отношениях менялись, но все равно я к ним хорошо отношусь", – подчеркнула российская супермодель.

Демонстрируя личное понимание феминизма, Шейк таким образом обозначила баланс между борьбой за права женщин и уважением к мужчинам.

