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Ирина Шейк получила статус самой востребованной и популярной модели в мире

Моделинг, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 08:27 Фото: Instagram/irinashayk
После видеоинтервью для самого авторитетного портала о моделях Ирина Шейк получила негласный статус самой востребованной и популярной модели в мире, сообщает Zakon.kz.

Еще несколько лет назад модель считалась коммерческой, слишком сексуальной и не предназначенной для высокой моды. При этом она всегда была востребованной для рекламы белья, косметики. Частенько украшала обложки Sports Illustrated и еженедельников со звездами.

Но в какой-то момент Ирина поставила себе цель: быть на обложках Vogue, ходить на показах лучших дизайнеров и работать с лучшими фотографами. У нее все получилось, что в очередной раз подтверждает, что помимо внешности важны личные качества и упорство.

А семья Бьянки Ценсори переживает, что Канье Уэст может втянуть ее в порноиндустрию.

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