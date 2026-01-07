Собчак публично поздравила Ирину Шейк с юбилеем и раскрыла ее школьное прозвище

6 января Ксения Собчак поздравила с 40-летием Ирину Шейк и поделилась неожиданной деталью из школьного периода модели, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале журналистка обратилась к модели по полному официальному имени, разместив архивные фото будущей мировой звезды.

"Ирину Валерьевну Шайхлисламову с юбилеем!" – официально-торжественно начала свое поздравление Собчак.

Фото: Telegram/Ксения Собчак

Далее она рассказала, что в школьные годы Ирину дразнили прозвищем "Чунга-Чанга". Комментируя прошлое Шейк, Ксения иронично заметила, что сегодня тем, кто когда-то позволял себе насмешки, остается лишь "кусать локти", наблюдая за ее головокружительным успехом.

Фото: Telegram/Ксения Собчак

Ирина Шейк начала международную карьеру после победы в конкурсе "Супермодель" в Челябинске, а вскоре подписала контракт с зарубежными агентствами. Она сотрудничала с ведущими модными домами и брендами, появлялась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar и других глянцевых изданий. Сегодня Шейк – признанная икона индустрии моды, мать дочери Леи и одна из самых влиятельных россиянок на мировой fashion-сцене.

