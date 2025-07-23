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Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена поблагодарила кыргызстанцев за сына

Димаш и его мама, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 06:25 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
22 июля казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген удостоился почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Это звание присвоено артисту указом президента Кыргызстана Садыра Жапарова на грандиозном финале IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия".

Присвоение награды прошло торжественно. На церемонии присутствовал министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

По этому поводу мама Димаша Светлана Айтбаева обратилась к кыргызстанцам:

"Димаш – Народный артист Кыргызстана! Поздравляю! Тысячи благодарностей кыргызстанцам! Спасибо тебе, Господи, за твои благословения!", – оставила она послание в соцсетях.

Ранее реакция Димаша Кудайбергена на новый проект Игоря Крутого взорвала соцсети.

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Аксинья Титова
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