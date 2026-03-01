Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 осталась в Италии

Олимпийская чемпионка по фристайлу 22-летняя Эйлин Гу осталась на Миланскую неделю моды, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с показов модных брендов спортсменка активно публикует на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/eileengu

В 2026 году Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории после завоевания трех медалей на Олимпиаде в Милане, что довело ее личный счет до шести олимпийских наград. Внимание к ней подогревалось не только спортивными рекордами, но и статусом самой высокооплачиваемой участницы Игр с доходами в десятки млн долларов, а также личной драмой – известием о смерти бабушки сразу после победного финала.

"Масла в огонь подлила и неутихающая политическая дискуссия вокруг ее решения выступать за Китай, вызвавшая новую волну критики в США, включая высказывания топовых политиков, что окончательно закрепило за Гу статус главной и самой обсуждаемой звезды мирового спорта в текущем году", – отмечают фанаты спортсменки.

