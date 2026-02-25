#Референдум-2026
Спорт

Самая богатая олимпийская чемпионка рассказала о личной трагедии после победы на Олимпиаде-2026

Китайская фристайлистка Эйлин Гу , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 05:59 Фото: Instagram/eileengu
Китайская фристайлистка Эйлин Гу рассказала о смерти бабушки после победы на Олимпийских играх-2026 в Италии в дисциплине ски-хафпайп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, за свое выступление Гу набрала 94,50 балла. Она выиграла третью медаль на Олимпиаде-2026 и первую золотую.

"Я опоздала, потому что только что узнала – умерла моя бабушка. Последний раз мы виделись прямо перед Олимпиадой. Она сильно болела, я знала, это может произойти. По-моему, я не обещала ей, что возьму золото, но я точно обещала быть сильной. Такой же, как она", – трогательно призналась Эйлин Гу на пресс-конференции.

Ранее мы писали о том, что Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны.

Аксинья Титова
