На Лионеля Месси напали фанаты
Фото: Instagram/leomessi
Во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико 26 февраля болельщики выбежали на поле и повалили на землю капитана "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел во время победной игры против "Индепендьенте дель Валье", передает The Athletic. На 89-й минуте матча фанат в футболке с номером 10 выбежал на поле с телефоном, чтобы сделать фотографию с Месси. Следом другой болельщик выбежал на поле, подбежал к футболисту, обнял и повалил его на землю. Месси сам поднялся и отошел в сторону.
Пока охранники задерживали нарушителей, на поле выскочили еще несколько человек и побежали к футболисту. Но на этот раз служба безопасности сработала более оперативно. Видео инцидента разместило на своем сайте издание ESPN.
Днями ранее "Интер Майами" Месси впервые возглавил рейтинг самых дорогих клубов МЛС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript