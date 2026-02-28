#Референдум-2026
Спорт

На Лионеля Месси напали фанаты

Фанаты накинулись на Месси, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 05:15 Фото: Instagram/leomessi
Во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико 26 февраля болельщики выбежали на поле и повалили на землю капитана "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время победной игры против "Индепендьенте дель Валье", передает The Athletic. На 89-й минуте матча фанат в футболке с номером 10 выбежал на поле с телефоном, чтобы сделать фотографию с Месси. Следом другой болельщик выбежал на поле, подбежал к футболисту, обнял и повалил его на землю. Месси сам поднялся и отошел в сторону.

Пока охранники задерживали нарушителей, на поле выскочили еще несколько человек и побежали к футболисту. Но на этот раз служба безопасности сработала более оперативно. Видео инцидента разместило на своем сайте издание ESPN.

Днями ранее "Интер Майами" Месси впервые возглавил рейтинг самых дорогих клубов МЛС.

