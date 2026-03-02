#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Бурак Озчивит доверил свои модные образы Собчак

Спектакль Бурака Озчивита в России, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 06:00 Фото: Telegram/Ксения Собчак
На днях Ксения Собчак подобрала винтажные образы для главного турецкого краша Бурака Озчивита, сообщает Zakon.kz.

Процессом выбора двух модных образов для актера журналистка поделилась в своем персональном Telegram-канале.

"Нет, нет, хлеб у стилистов отбирать не собираюсь, но, как говорится, модный опыт за плечами не носят – собрала для Бурака два классных лука к премьере его моноспектакля", – похвалилась Собчак.

Со слов журналистки, в рамках моноспектакля "Самая красивая девушка Стамбула" актер запланировал сразу два выхода: пресс-конференцию и афтерпати. Для первого ему выбрали кашемировый пиджак, а для вечернего – кожаную куртку от известного японского дизайнера.

"Мне больше всего понравился кружевной наряд самой Ксении. А турецкий красавчик слишком сладко-приторный и вся одежда на нем сидит одинаково", – отреагировали подписчики Собчак в комментариях под видео.

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Дизайнер Вера Вонг поддержала фигуристов на зимних Олимпийских играх в Милане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
