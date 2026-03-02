Бурак Озчивит доверил свои модные образы Собчак

На днях Ксения Собчак подобрала винтажные образы для главного турецкого краша Бурака Озчивита, сообщает Zakon.kz.

Процессом выбора двух модных образов для актера журналистка поделилась в своем персональном Telegram-канале.

"Нет, нет, хлеб у стилистов отбирать не собираюсь, но, как говорится, модный опыт за плечами не носят – собрала для Бурака два классных лука к премьере его моноспектакля", – похвалилась Собчак.

Со слов журналистки, в рамках моноспектакля "Самая красивая девушка Стамбула" актер запланировал сразу два выхода: пресс-конференцию и афтерпати. Для первого ему выбрали кашемировый пиджак, а для вечернего – кожаную куртку от известного японского дизайнера.

"Мне больше всего понравился кружевной наряд самой Ксении. А турецкий красавчик слишком сладко-приторный и вся одежда на нем сидит одинаково", – отреагировали подписчики Собчак в комментариях под видео.

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Дизайнер Вера Вонг поддержала фигуристов на зимних Олимпийских играх в Милане.