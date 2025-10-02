Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау

1 октября в Актау прибыл известный турецкий актер Бурак Озчивит, сообщает Zakon.kz.

Его визит приурочен к проведению кинофестиваля тюркских народов "Қорқыт ата", который стартовал в областном центре и продлится до 4 октября. Афишей мероприятия актер поделился у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/burakozcivit

На 2 октября запланирована Q&A-сессия с участием актера, в ходе которой зрители смогут задать вопросы и пообщаться с артистом. А 1 октября на площади перед Домом дружбы прошла торжественная церемония открытия с красной дорожкой.

