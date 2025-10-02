#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау

Кинофестиваль &quot;Қорқыт ата&quot; в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 07:47 Фото: Instagram/burakozcivit
1 октября в Актау прибыл известный турецкий актер Бурак Озчивит, сообщает Zakon.kz.

Его визит приурочен к проведению кинофестиваля тюркских народов "Қорқыт ата", который стартовал в областном центре и продлится до 4 октября. Афишей мероприятия актер поделился у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/burakozcivit

На 2 октября запланирована Q&A-сессия с участием актера, в ходе которой зрители смогут задать вопросы и пообщаться с артистом. А 1 октября на площади перед Домом дружбы прошла торжественная церемония открытия с красной дорожкой.

Другая известная актриса Памела Андерсон появилась в Париже с кардинально новой прической.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент
07:32, Сегодня
Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент
Вышел трейлер мультфильма "Зверополис-2"
06:00, 30 сентября 2025
Вышел трейлер мультфильма "Зверополис-2"
Вышел трейлер фильма "Злая. Навсегда" с Арианой Гранде
08:12, 26 сентября 2025
Вышел трейлер фильма "Злая. Навсегда" с Арианой Гранде
