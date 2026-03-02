71-летний Игорь Крутой показал неожиданное увлечение и удивил фанатов

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 2 марта 2026 года, раскрыл свое неожиданное увлечение, чем сильно удивил свою аудиторию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как 71-летний маэстро боксирует с тренером.

"Немного о себе…", – написал Крутой под публикацией.

Голос за кадром, обращаясь к Игорь Яковлевичу, говорит: "У вас такой образ – человека в костюме, за роялем, вдруг бокс". На это маэстро уверенно заявляет:

"Очень обманчивый образ. Это очень обманчиво".

Также Крутой добавил, что на самом деле он такой, какой на ринге, во время занятия боксом.

"Что общего между музыкой и боксом? Во-первых, желание не проиграть", – заключил эстрадный композитор.

Подписчиков удивило и привело в восторг увлечение боксом Крутого:

"Восторг!"

"Вот это да!"

"Везде Крутой".

"Боец по жизни".

"Круто, маэстро!"

"Браво, маэстро! Вы отличной форме".

"Вот это ничего себе! Крутой во всех смыслах!"

"Талантливый человек – талантлив во всем и точка!"

"Как интересно смотреть на человека без маски. А вы такой, какой есть".

"Мужчина вне возраста! Как дорогое вино, с каждым годом лишь лучше!"

"Игорь, мое человеческое и женское восхищение вашей неповторимой личности".

"Даже когда в костюме, когда за роялем, когда улыбаетесь просто глазами, чувствуется ваша мужская сила и серьезность! Это круто! Браво, маэстро, браво!"

"Салют, Игорь Яковлевич! Действительно немного о себе. Если человек талантлив, то он талантлив во всем! Для меня не удивление, что вы дружите со спортом. Так держать! Обожаю вас во всех проявлениях!"

"Ваш образ настоящий, жизненный, где нет наигранности. Ваша роль в мире музыки – главная для нас. Потенциала, вдохновения и силы духа вам, Игорь Яковлевич. Каждая ваша композиция – шедевр, есть выбор всегда для всех. Здоровья и долгих лет жизни вам, маэстро".

"Я знала, что вы – боец в жизни, но удивили, Игорь Яковлевич. Бокс и вы вроде как понятия несовместимые, но вы еще раз удивили, честно! "В здоровом теле – здоровый дух", респект и уважение! Мы узнали вас, действительно, не только как "человека в костюме". Надеемся, Альберт не очень пострадал! Весны, солнца, тепла!"

