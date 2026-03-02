71-летний Игорь Крутой показал неожиданное увлечение и удивил фанатов
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 2 марта 2026 года, раскрыл свое неожиданное увлечение, чем сильно удивил свою аудиторию в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как 71-летний маэстро боксирует с тренером.
"Немного о себе…", – написал Крутой под публикацией.
Голос за кадром, обращаясь к Игорь Яковлевичу, говорит: "У вас такой образ – человека в костюме, за роялем, вдруг бокс". На это маэстро уверенно заявляет:
"Очень обманчивый образ. Это очень обманчиво".
Также Крутой добавил, что на самом деле он такой, какой на ринге, во время занятия боксом.
"Что общего между музыкой и боксом? Во-первых, желание не проиграть", – заключил эстрадный композитор.
Подписчиков удивило и привело в восторг увлечение боксом Крутого:
- "Восторг!"
- "Вот это да!"
- "Везде Крутой".
- "Боец по жизни".
- "Круто, маэстро!"
- "Браво, маэстро! Вы отличной форме".
- "Вот это ничего себе! Крутой во всех смыслах!"
- "Талантливый человек – талантлив во всем и точка!"
- "Как интересно смотреть на человека без маски. А вы такой, какой есть".
- "Мужчина вне возраста! Как дорогое вино, с каждым годом лишь лучше!"
- "Игорь, мое человеческое и женское восхищение вашей неповторимой личности".
- "Даже когда в костюме, когда за роялем, когда улыбаетесь просто глазами, чувствуется ваша мужская сила и серьезность! Это круто! Браво, маэстро, браво!"
- "Салют, Игорь Яковлевич! Действительно немного о себе. Если человек талантлив, то он талантлив во всем! Для меня не удивление, что вы дружите со спортом. Так держать! Обожаю вас во всех проявлениях!"
- "Ваш образ настоящий, жизненный, где нет наигранности. Ваша роль в мире музыки – главная для нас. Потенциала, вдохновения и силы духа вам, Игорь Яковлевич. Каждая ваша композиция – шедевр, есть выбор всегда для всех. Здоровья и долгих лет жизни вам, маэстро".
- "Я знала, что вы – боец в жизни, но удивили, Игорь Яковлевич. Бокс и вы вроде как понятия несовместимые, но вы еще раз удивили, честно! "В здоровом теле – здоровый дух", респект и уважение! Мы узнали вас, действительно, не только как "человека в костюме". Надеемся, Альберт не очень пострадал! Весны, солнца, тепла!"
1 марта 2026 года сообщалось, что Игорь Крутой объединился с Alex Lim для нового проекта.
