Культура и шоу-бизнес

71-летний Игорь Крутой показал неожиданное увлечение и удивил фанатов

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:13 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 2 марта 2026 года, раскрыл свое неожиданное увлечение, чем сильно удивил свою аудиторию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как 71-летний маэстро боксирует с тренером.

"Немного о себе…", – написал Крутой под публикацией.

Голос за кадром, обращаясь к Игорь Яковлевичу, говорит: "У вас такой образ – человека в костюме, за роялем, вдруг бокс". На это маэстро уверенно заявляет:

"Очень обманчивый образ. Это очень обманчиво".

Также Крутой добавил, что на самом деле он такой, какой на ринге, во время занятия боксом.

"Что общего между музыкой и боксом? Во-первых, желание не проиграть", – заключил эстрадный композитор.

Подписчиков удивило и привело в восторг увлечение боксом Крутого:

  • "Восторг!"
  • "Вот это да!"
  • "Везде Крутой".
  • "Боец по жизни".
  • "Круто, маэстро!"
  • "Браво, маэстро! Вы отличной форме".
  • "Вот это ничего себе! Крутой во всех смыслах!"
  • "Талантливый человек – талантлив во всем и точка!"
  • "Как интересно смотреть на человека без маски. А вы такой, какой есть".
  • "Мужчина вне возраста! Как дорогое вино, с каждым годом лишь лучше!"
  • "Игорь, мое человеческое и женское восхищение вашей неповторимой личности".
  • "Даже когда в костюме, когда за роялем, когда улыбаетесь просто глазами, чувствуется ваша мужская сила и серьезность! Это круто! Браво, маэстро, браво!"
  • "Салют, Игорь Яковлевич! Действительно немного о себе. Если человек талантлив, то он талантлив во всем! Для меня не удивление, что вы дружите со спортом. Так держать! Обожаю вас во всех проявлениях!"
  • "Ваш образ настоящий, жизненный, где нет наигранности. Ваша роль в мире музыки – главная для нас. Потенциала, вдохновения и силы духа вам, Игорь Яковлевич. Каждая ваша композиция – шедевр, есть выбор всегда для всех. Здоровья и долгих лет жизни вам, маэстро".
  • "Я знала, что вы – боец в жизни, но удивили, Игорь Яковлевич. Бокс и вы вроде как понятия несовместимые, но вы еще раз удивили, честно! "В здоровом теле – здоровый дух", респект и уважение! Мы узнали вас, действительно, не только как "человека в костюме". Надеемся, Альберт не очень пострадал! Весны, солнца, тепла!"

"Анечка, любимая": Игорь Крутой празднует невероятный успех трека с молодой певицей

1 марта 2026 года сообщалось, что Игорь Крутой объединился с Alex Lim для нового проекта.

