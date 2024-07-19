Игорь Крутой показал 21-летнюю дочь

Накануне, 18 июля 2024 года, известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой трогательно обратился к своей дочери Александре, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram композитор заявил: "нашей всеобщей любимице Сашеньке исполнился 21 год, как и звучащей за кадром "Колыбельной Сашеньке", написанной и записанной в первую неделю жизни именинницы и посвященной ее появлению на свет…"

По его словам, для любого отца и рождение дочери, и взаимоотношения с ней – трогательный момент.

"Но у меня с Сашкой это необычно и особенно. Она взяла от меня все, включая упрямство и разные дурости, поэтому я и обижаться на нее не могу, видя во всем этом себя. Я горжусь, каким человеком выросла моя дочурка: это добрейшее создание, влюбленное во весь мир, в друзей – и своих, и моих, в людей, знакомых и незнакомых", – поделился Игорь Крутой.

Также он рассказал, что с раннего возраста его дочь все называли "папина липучка".

"Ничего не изменилось и к 21-му году: та же "липучка", просто зачастую телефонная… Если бы меня спросили о мечте, то это, конечно же, желание всеобъемлющего счастья Сашеньке, и слава Богу, как поет мой Друг Юра Антонов, "мечты сбываются"!" – заключил Игорь Крутой.

В январе 2024 года Игорь Крутой высказался о новом звучании легендарной песни Александра Серова "Как быть?", которую перепел звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач.