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Культура и шоу-бизнес

70-летний Игорь Крутой получил "новое звание" от поклонников

70-летний Игорь Крутой получил &quot;новое звание&quot; от поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:54 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 6 марта 2025 года, известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой порадовал поклонников новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На этот раз 70-летний артист показал закулисье премьеры фильма про Ирину Роднину, фотографией с которой ранее поделилась олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Учитывая ваш интерес, дорогие мои подписчики, к закулисью, позвольте сегодня пригласить вас в кино-закулисье, а конкретнее – на премьеру фильма "Роднина"… Не пойти не мог по многим причинам: люблю и уважаю Ирочку Роднину, да и знаю ее очень непростую жизнь, прекрасно знаком и даже дружу со всеми тремя продюсерами данной картины (Т. Вайнштейн, Ю. Сумачёва и А. Златопольский), да и добрая половина зала была знакомых и коллег", – написал Крутой.

Картина пианисту "понравилась и своей правдивостью, и теплом, и трогательностью".

"Были и мурашки, да и несколько раз комок в горле, с чем я и поздравляю всех создателей фильма. Во всяком случае, когда перед началом показа режиссерско-постановочная и актерская группы оказались на сцене, создалось впечатление, что все они настолько сдружились в процессе работы, что даже не хотели расставаться, и это было очень заметно и трогательно. Наверняка только в такой творческой атмосфере рождаются "человеческие" фильмы! Ну а кино-закулисье сегодня сопровождала композиция Cherchez La Femme (муз. И. Крутой), что в переводе на русский – "Ищите женщину", – рассказал Игорь Яковлевич.

Также композитор обратился к женской половине своих фолловеров:

"Хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта! Пусть в каждой семье царят любовь и взаимопонимание! Мой подарок всем прекрасным женщинам к 8 Марта – премьера юбилейного шоу "Рапсодия льда-2" на ЦСКА "Арена". До встречи, дорогие женщины, в зале или у экранов телевизоров!"

Кино-закулисье поклонникам Крутого понравилось. Они также прозвали народного артиста РФ "отцом всего российского шоу-бизнеса":

  • "Сколько знаменитостей".
  • "Спасибо вам, Игорь Яковлевич".
  • "Очень хочу посмотреть этот фильм".
  • "Вы отец всего российского шоу-бизнеса".
  • "Любим вас! Ждем концертов с Димашем!"
  • "Все так тепло и трогательно, и мы вас тоже любим".
  • "Столько от вас тепла. Спасибо за ваш талант и за ваше настоящее, человеческое, искреннее".

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3 марта 2025 года новая публикация Игоря Крутого вызвала вопросы и негодование поклонников. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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