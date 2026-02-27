#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Анечка, любимая": Игорь Крутой празднует невероятный успех трека с молодой певицей

микрофон, музыкальная студия, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:05 Фото: pexels
Песня российской певицы Анны Дзюба, более известной как Anna Asti, под названием "Я хочу быть…" получила весомый успех в музыкальной индустрии. Как отмечает сама исполнительница, сбылась ее мечта, сообщает Zakon.kz.

26 февраля 2026 года 35-летняя знаменитость разместила пост с благодарностью и поздравлениями по этому поводу автору музыки и фортепианного сопровождения. Им явился именитый композитор Игорь Крутой.

"Поздравляю нас с Игорем Яковлевичем Крутым с 6-кратной платиной сингла "Я хочу быть…". Мечта, ставшая явью, обрела более 60 миллионов слушателей и продолжает жить в ваших сердцах. Благодарю и бесконечно ценю", – написала артистка.

Под публикацией отметился и сам Крутой.

"Анечка, любимая, спасибо за наш с тобой успех!" – говорится в его комментарии.

Согласно данным из открытых источников, эта песня вышла 8 ноября 2024 года под совместным именем Игорь Крутой & Anna Asti.

  • Баллада, которая действительно покорила сердца всех людей.
  • Такой шикарный трек получился. Нежный, чувственный. Поздравляю вас.
  • Очень красивая душевная песня. Аня так чувственно ее исполняет.
  • Это просто шедевр! Спасибо за ваш труд.
  • Вы заслуживаете намного большего! – добавляют пользователи Сети.

Игорь Крутой сделал публичное заявление о Юрии Антонове

Немного ранее мы рассказывали, что родители известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю. Что произошло, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
23:20, 18 сентября 2025
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
Ирина Аллегрова подарила голос "вечной" песне Игоря Крутого
17:44, 27 января 2026
Ирина Аллегрова подарила голос "вечной" песне Игоря Крутого
Анна Асти объявила поклонникам дату выхода новой песни
08:55, 23 октября 2024
Анна Асти объявила поклонникам дату выхода новой песни
