"Анечка, любимая": Игорь Крутой празднует невероятный успех трека с молодой певицей

Песня российской певицы Анны Дзюба, более известной как Anna Asti, под названием "Я хочу быть…" получила весомый успех в музыкальной индустрии. Как отмечает сама исполнительница, сбылась ее мечта, сообщает Zakon.kz.

26 февраля 2026 года 35-летняя знаменитость разместила пост с благодарностью и поздравлениями по этому поводу автору музыки и фортепианного сопровождения. Им явился именитый композитор Игорь Крутой.

"Поздравляю нас с Игорем Яковлевичем Крутым с 6-кратной платиной сингла "Я хочу быть…". Мечта, ставшая явью, обрела более 60 миллионов слушателей и продолжает жить в ваших сердцах. Благодарю и бесконечно ценю", – написала артистка.

Под публикацией отметился и сам Крутой.

"Анечка, любимая, спасибо за наш с тобой успех!" – говорится в его комментарии.

Согласно данным из открытых источников, эта песня вышла 8 ноября 2024 года под совместным именем Игорь Крутой & Anna Asti.

Баллада, которая действительно покорила сердца всех людей.

Такой шикарный трек получился. Нежный, чувственный. Поздравляю вас.

Очень красивая душевная песня. Аня так чувственно ее исполняет.

Это просто шедевр! Спасибо за ваш труд.

Вы заслуживаете намного большего! – добавляют пользователи Сети.

Материал по теме Игорь Крутой сделал публичное заявление о Юрии Антонове

Немного ранее мы рассказывали, что родители известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса обратились к сыну по особому случаю. Что произошло, можно узнать по этой ссылке.