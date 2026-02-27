"Анечка, любимая": Игорь Крутой празднует невероятный успех трека с молодой певицей
Песня российской певицы Анны Дзюба, более известной как Anna Asti, под названием "Я хочу быть…" получила весомый успех в музыкальной индустрии. Как отмечает сама исполнительница, сбылась ее мечта, сообщает Zakon.kz.
26 февраля 2026 года 35-летняя знаменитость разместила пост с благодарностью и поздравлениями по этому поводу автору музыки и фортепианного сопровождения. Им явился именитый композитор Игорь Крутой.
"Поздравляю нас с Игорем Яковлевичем Крутым с 6-кратной платиной сингла "Я хочу быть…". Мечта, ставшая явью, обрела более 60 миллионов слушателей и продолжает жить в ваших сердцах. Благодарю и бесконечно ценю", – написала артистка.
Под публикацией отметился и сам Крутой.
"Анечка, любимая, спасибо за наш с тобой успех!" – говорится в его комментарии.
Согласно данным из открытых источников, эта песня вышла 8 ноября 2024 года под совместным именем Игорь Крутой & Anna Asti.
- Баллада, которая действительно покорила сердца всех людей.
- Такой шикарный трек получился. Нежный, чувственный. Поздравляю вас.
- Очень красивая душевная песня. Аня так чувственно ее исполняет.
- Это просто шедевр! Спасибо за ваш труд.
- Вы заслуживаете намного большего! – добавляют пользователи Сети.
