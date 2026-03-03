#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Культура и шоу-бизнес

Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова взорвали соцсети неожиданным видео

Танцующие Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова вызвали восторг фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 00:27 Фото: скриншот видео
Популярные казахстанские исполнительницы Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова порадовали аудиторию необычным видео, передает Zakon.kz.

В перерыве между выступлениями звездные коллеги решили записать совместный ролик под романтическую композицию Садраддина "Qolymnan usta". Видео они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах артистки предстали в элегантных сценических образах с вечерним макияжем и прическами. Видео, снятое за кулисами концерта, быстро набрало популярность в социальных сетях. Подписчики звезд не поскупились на комплименты, отметив не только эффектные наряды певиц, но и их грацию.

  • Платья шикарные
  • Классно двигаетесь
  • Настоящие куклы
  • Как классно, вчера были на концерте, спасибо вам всем
  • Красивые девушки

Ранее в семье Мейрамбека Беспаева грандиозно отметили годик младшей дочери Айзии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем
18:04, 15 апреля 2025
48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем
Кадры задержания певца Абдижаппара Алкожи попали на видео
22:07, 06 июля 2024
Кадры задержания певца Абдижаппара Алкожи попали на видео
Жулдыз Абдукаримова с дочерью покорили соцсети образами из "Черного лебедя"
00:17, 23 февраля 2026
Жулдыз Абдукаримова с дочерью покорили соцсети образами из "Черного лебедя"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
00:05, 04 марта 2026
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
Видеообзор матча Казахстан — Армения в отборе ЧМ-2027 по футболу
23:31, 03 марта 2026
Видеообзор матча Казахстан — Армения в отборе ЧМ-2027 по футболу
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:08, 03 марта 2026
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
Конор Макгрегор ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC
22:30, 03 марта 2026
Конор Макгрегор ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: