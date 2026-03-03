Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова взорвали соцсети неожиданным видео

Популярные казахстанские исполнительницы Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова порадовали аудиторию необычным видео, передает Zakon.kz.

В перерыве между выступлениями звездные коллеги решили записать совместный ролик под романтическую композицию Садраддина "Qolymnan usta". Видео они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах артистки предстали в элегантных сценических образах с вечерним макияжем и прическами. Видео, снятое за кулисами концерта, быстро набрало популярность в социальных сетях. Подписчики звезд не поскупились на комплименты, отметив не только эффектные наряды певиц, но и их грацию.

Платья шикарные

Классно двигаетесь

Настоящие куклы

Как классно, вчера были на концерте, спасибо вам всем



Красивые девушки

