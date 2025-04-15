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Культура и шоу-бизнес

48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем

48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 18:04 Фото: Instagram/aigul_imanbayeva
Эстрадная певица, актриса и заслуженный деятель Казахстана Айгуль Иманбаева сегодня, 15 апреля 2025 года, в Instagram посвятила пост своему супругу в честь Дня Козы Корпеша и Баян Сулу, сообщает Zakon.kz.

Под романтичным видео 48-летняя актриса оставила трогательную запись, адресованную супругу:

"Жизнь делится на "до тебя" и "с тобой". Второе – намного лучше".

Поклонники пожелали актрисе женского счастья:

  • "Будьте счастливы".
  • "Какая красивая пара".
  • "Классно! Что за романтика".
  • "Айгуль ханым! Жаным сол, желаю женского счастья!"
  • "Я за вас рада. Вы достойны быть счастливой. Будьте счастливы!"
  • "Всевышний нас создал парами. Вы настолько красивая пара и к тому же настолько друг на друга похожи".

25 февраля Иманбаева сообщила, что исполнился год, как они с мужем создали семью.

Актриса впервые показала мужа и рассказала, как с ним познакомилась, в сентябре 2024 года.

Отметим, что с 2011 года День влюбленных отмечается казахстанцами не 14 февраля, как это было раньше, а 15 апреля. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Подробнее об этой красивой, но печальной истории можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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