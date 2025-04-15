48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем
Фото: Instagram/aigul_imanbayeva
Эстрадная певица, актриса и заслуженный деятель Казахстана Айгуль Иманбаева сегодня, 15 апреля 2025 года, в Instagram посвятила пост своему супругу в честь Дня Козы Корпеша и Баян Сулу, сообщает Zakon.kz.
Под романтичным видео 48-летняя актриса оставила трогательную запись, адресованную супругу:
"Жизнь делится на "до тебя" и "с тобой". Второе – намного лучше".
Поклонники пожелали актрисе женского счастья:
- "Будьте счастливы".
- "Какая красивая пара".
- "Классно! Что за романтика".
- "Айгуль ханым! Жаным сол, желаю женского счастья!"
- "Я за вас рада. Вы достойны быть счастливой. Будьте счастливы!"
- "Всевышний нас создал парами. Вы настолько красивая пара и к тому же настолько друг на друга похожи".
25 февраля Иманбаева сообщила, что исполнился год, как они с мужем создали семью.
Актриса впервые показала мужа и рассказала, как с ним познакомилась, в сентябре 2024 года.
Отметим, что с 2011 года День влюбленных отмечается казахстанцами не 14 февраля, как это было раньше, а 15 апреля. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Подробнее об этой красивой, но печальной истории можете прочитать здесь.
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