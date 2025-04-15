48-летняя Айгуль Иманбаева опубликовала романтичное видео с мужем

Эстрадная певица, актриса и заслуженный деятель Казахстана Айгуль Иманбаева сегодня, 15 апреля 2025 года, в Instagram посвятила пост своему супругу в честь Дня Козы Корпеша и Баян Сулу, сообщает Zakon.kz.

Под романтичным видео 48-летняя актриса оставила трогательную запись, адресованную супругу:

"Жизнь делится на "до тебя" и "с тобой". Второе – намного лучше".

Поклонники пожелали актрисе женского счастья:

"Будьте счастливы".

"Какая красивая пара".

"Классно! Что за романтика".

"Айгуль ханым! Жаным сол, желаю женского счастья!"

"Я за вас рада. Вы достойны быть счастливой. Будьте счастливы!"

"Всевышний нас создал парами. Вы настолько красивая пара и к тому же настолько друг на друга похожи".

25 февраля Иманбаева сообщила, что исполнился год, как они с мужем создали семью.

Актриса впервые показала мужа и рассказала, как с ним познакомилась, в сентябре 2024 года.

Отметим, что с 2011 года День влюбленных отмечается казахстанцами не 14 февраля, как это было раньше, а 15 апреля. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Подробнее об этой красивой, но печальной истории можете прочитать здесь.