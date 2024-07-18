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Вытворяете, а потом обижаетесь: юзеры раскритиковали видео певца Абдижаппара Алкожи

Вытворяете, а потом обижаетесь: юзеры раскритиковали видео певца Абдижаппара Алкожи, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 19:45 Фото: instagram.com/abdizhappar_alkozha
Отсидев 10 суток и выйдя на свободу, казахстанский артист Абдижаппар Алкожа первым делом выложил в соцсетях новое видео с тонким намеком, сообщает Zakon.kz.

Артист выложил в Instagram видео, на котором под звуки драматической музыки у железной дороги разжигает костер, чтобы дотла сжечь свою одежду. К публикации певец напомнил строки Омара Хаяма о том, что в его окружении есть "шакалы", пытающиеся сбить его с пути. Разбивая о рельсы сочный арбуз, певец с наслаждением поедает его. Возможно, ссылая на то, что жизнь продолжается.

Однако многие комментаторы были озадачены недосказанностью Алкожи:

– Странные вы, сначала сами вытворяете, а потом обижаетесь на жизнь.

– Зачем сжигать костер, бросать мусор, загрязнять природу?

– В итоге, что вы этим хотели сказать?

– Надеюсь, после этого ты собрал за собой мусор, а то получишь новое наказание.

Ранее специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаева арестовал казахстанского певца Абдижаппара Алкожу на 10 суток. По информации суда, 5 июля около 23:50 артист, будучи лицом, лишенным права на управление транспортным средством, вел автомобиль марки Toyota Camry.

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