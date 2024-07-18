Вытворяете, а потом обижаетесь: юзеры раскритиковали видео певца Абдижаппара Алкожи
Артист выложил в Instagram видео, на котором под звуки драматической музыки у железной дороги разжигает костер, чтобы дотла сжечь свою одежду. К публикации певец напомнил строки Омара Хаяма о том, что в его окружении есть "шакалы", пытающиеся сбить его с пути. Разбивая о рельсы сочный арбуз, певец с наслаждением поедает его. Возможно, ссылая на то, что жизнь продолжается.
Однако многие комментаторы были озадачены недосказанностью Алкожи:
– Странные вы, сначала сами вытворяете, а потом обижаетесь на жизнь.
– Зачем сжигать костер, бросать мусор, загрязнять природу?
– В итоге, что вы этим хотели сказать?
– Надеюсь, после этого ты собрал за собой мусор, а то получишь новое наказание.
Ранее специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаева арестовал казахстанского певца Абдижаппара Алкожу на 10 суток. По информации суда, 5 июля около 23:50 артист, будучи лицом, лишенным права на управление транспортным средством, вел автомобиль марки Toyota Camry.