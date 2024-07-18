Вытворяете, а потом обижаетесь: юзеры раскритиковали видео певца Абдижаппара Алкожи

Артист выложил в Instagram видео, на котором под звуки драматической музыки у железной дороги разжигает костер, чтобы дотла сжечь свою одежду. К публикации певец напомнил строки Омара Хаяма о том, что в его окружении есть "шакалы", пытающиеся сбить его с пути. Разбивая о рельсы сочный арбуз, певец с наслаждением поедает его. Возможно, ссылая на то, что жизнь продолжается.

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Однако многие комментаторы были озадачены недосказанностью Алкожи:

– Странные вы, сначала сами вытворяете, а потом обижаетесь на жизнь.

– Зачем сжигать костер, бросать мусор, загрязнять природу?

– В итоге, что вы этим хотели сказать?

– Надеюсь, после этого ты собрал за собой мусор, а то получишь новое наказание.