После слухов о гибели в Израиле Тарантино возвращается в искусство

Несмотря на то, что культовый американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино решил не снимать фильм The Adventures of Cliff Booth ("Приключения Клиффа Бута") и отказался от проекта The Movie Critic, он решился на театральную постановку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, на фоне слухов о гибели в результате ракетного удара в Израиле режиссер решил развеять мифы новой работой. Тарантино написал "классическую британскую фарсовую комедию". Предполагается, что постановка выйдет на сцене Вест‑Энд и объединит актерскую труппу, ориентированную на физическую комедию в духе пьесы "Шум за кулисами".

По информации источника из индустрии, спектакль может быть поставлен уже следующей осенью. Отмечается, что в августе Тарантино в одном из подкастов упоминал, что написал пьесу и планирует посвятить "полтора-два года" ее постановке. Как уточняется, режиссер может привлечь к проекту звезд Голливуда, однако, по сведениям Variety, речь скорее идет об ансамбле из перспективных и уже известных актеров.

Режиссер, который живет в Израиль вместе со своей супругой Даниэллой Пик, недавно сам снялся в кино. Он появился в фильме Only What We Carry ("Только то, что мы несем"), который снимался в Довиль, у валлийского независимого режиссера Джейми Адамс. В картине также сыграли Шарлотта Генсбур, Саймон Пегг, София Бутелла, Лиам Хеллман и Лиззи Макалпайн. Адамс отметил, что Тарантино – "прирожденно одаренный" актер. По его словам, режиссер любит актеров и историю кино, а возможность работать во Франции над проектом, вдохновленным фильмами Эрик Ромер, его особенно воодушевила.

