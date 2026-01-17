"Недостаточно красива": Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не смогла добиться роли в фильме Тарантино

Обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс рассказала, что могла сыграть Шэрон Тейт в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", но продюсеры отказались – якобы из-за того, что "была недостаточно красива", сообщает Zakon.kz.

Дженнифер Лоуренс в прямом эфире подкаста "Happy Sad Confused with Josh Horowitz" поделилась опытом, когда внешность, по ее мнению, стала препятствием на пути к крупной роли. Актриса рассказала, что рассматривалась на роль Шэрон Тейт в исторической драме Тарантино, однако продюсеры сочли, что она "недостаточно красива", и отдали роль Марго Робби, пишет CNN.

В разговоре с ведущим Лоуренс также вспомнила другой случай: Тарантино предлагал ей роль беглянки Дейзи Домерг в фильме "Омерзительная восьмерка", но актриса отказалась из-за занятости на промо "Голодных игр". По ее словам, режиссер всегда проявлял интерес к ее работе и высоко оценивал актерские способности.

Лоуренс добавила, что подобное случалось и раньше: она проходила прослушивание на фильм "Сумерки", но не получила роль, потому что ее внешность якобы не соответствовала образу. Актриса призналась, что порой трудно отделить реальность от слухов, но в этих случаях ощущение несправедливости оставалось.

Марго Робби, которая в итоге сыграла Шэрон Тейт, получила роль также благодаря внешнему сходству с актрисой и манере держаться, отметила сестра Тейт Дебра.

