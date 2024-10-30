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Режиссер Квентин Тарантино вступился за провальный сиквел "Джокера"

Квентин Тарантино вступился за провальный сиквел &quot;Джокера&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 05:59 Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Сценарист и режиссер Квентин Тарантино выступил в поддержку провалившегося в прокате и у критиков фильма "Джокер: Безумие для двоих", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Тарантино заявил, что Хоакин Феникс сыграл "одну из лучших ролей, которые он когда-либо видел в своей жизни", и что фильм предлагает версию "Прирожденных убийц", которую он "мечтал бы увидеть".

"Мне очень, очень понравилось, правда. Очень. Я пошел смотреть его, ожидая, что меня впечатлит процесс создания фильма, но я думал, что это будет интеллектуальное упражнение на расстоянии вытянутой руки. Я не нашел в нем интеллектуального упражнения. Я действительно зацепился за это", – сказал режиссер.

Автор "Криминального чтива" назвал фильм "действительно смешным" и сказал, что ему "очень понравились музыкальные эпизоды".

Фильм с бюджетом в 200 млн долларов был впервые показан на Венецианском кинофестивале в этом году, получил негативные отзывы и собрал менее 60 млн долларов в США и 201 млн долларов на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что в начале октября 2024 года в прокат вышел американский музыкально-психологический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Однако старт второй части оказался весьма неудачен. К тому же фильм получил смешанные и отрицательные отзывы критиков.

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