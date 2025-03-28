58-летняя Сальма Хайек оригинально поздравила Квентина Тарантино с днем рождения
Фото: Instagram/salmahayek
Накануне, 27 марта 2025 года, день рождения отметил известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель Квентин Тарантино. Ему исполнилось 62 года, с чем его поздравила Сальма Хайек, сообщает Zakon.kz.
Для этого 58-летняя мексикано-американская актриса опубликовала в своем Instagram легендарную сцену из фильма "От заката до рассвета" (вышел на экраны в далеком 1996 году), где Квентин пьет напиток с ноги Сальмы.
"С днем рождения, Квентин Тарантино! Следующая порция текилы за мой счет. Только... на этот раз не с ноги", – обратилась 28 марта Хайек к Тарантино на двух языках – английском и испанском.
К поздравлениям присоединились и подписчики Сальмы. Большинство из них отметили, что сцена из фильма, которой поделилась актриса, является легендарной и самой горячей:
- "Богиня всех богинь".
- "Легендарная сцена".
- "Самая горячая сцена в истории".
- "Такой сцены больше не будет. Эпическая".
- "Обожаю этот фильм... С днем рождения, Квентин".
- "Сальма Хайек – это легенда! С днем рождения, Квентин Тарантино".
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