58-летняя Сальма Хайек оригинально поздравила Квентина Тарантино с днем рождения

Накануне, 27 марта 2025 года, день рождения отметил известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель Квентин Тарантино. Ему исполнилось 62 года, с чем его поздравила Сальма Хайек, сообщает Zakon.kz.

Для этого 58-летняя мексикано-американская актриса опубликовала в своем Instagram легендарную сцену из фильма "От заката до рассвета" (вышел на экраны в далеком 1996 году), где Квентин пьет напиток с ноги Сальмы.

"С днем ​​рождения, Квентин Тарантино! Следующая порция текилы за мой счет. Только... на этот раз не с ноги", – обратилась 28 марта Хайек к Тарантино на двух языках – английском и испанском.

К поздравлениям присоединились и подписчики Сальмы. Большинство из них отметили, что сцена из фильма, которой поделилась актриса, является легендарной и самой горячей:

"Богиня всех богинь".

"Легендарная сцена".

"Самая горячая сцена в истории".

"Такой сцены больше не будет. Эпическая".

"Обожаю этот фильм... С днем рождения, Квентин".

"Сальма Хайек – это легенда! С днем рождения, Квентин Тарантино".

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