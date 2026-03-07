Этот орел безупречный человек: фанаты тепло отреагировали на трогательный порыв Беркута
Видео с вручением подарков он опубликовал в Instagram.
"Пусть наши мамы будут счастливы! Поздравляю наших сестер, бабушек, младших сестренок – всех вас с вашим праздником! Оставайтесь цветущими, красивыми и прекрасными!" – подписал пост Беркут.
Фанаты артиста оказались в восторге от его галантности и внимательности к близким:
– Какая красивая, замечательная семья! Желаю долгой счастливой жизни.
– Всегда хочется смотреть на вашу прекрасную семью и теплые отношения. Божьих благословений!
– Беркут, вы супер! Какой вы отличный сын и отец и, конечно же, супруг, семьянин! Дай Аллах вам здоровья и всего самого наилучшего. Как вы любите и уважаете своих родителей, у нас у казахов это всегда на первом месте наши родители.
– Как приятно, что есть такие внимательные мужчины, которые уважают своих родителей, ценят жену и семью!
– Ой, какой этот орел безупречный человек, внимательный, заботливый, вот что значит счастливый человек: супруга его дает ему такую энергию, так всевышний наделил их счастьем и благополучием.
Ранее сообщалось, как Айша, супруга Беркута, покорила сердца фанатов.