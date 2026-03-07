#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Этот орел безупречный человек: фанаты тепло отреагировали на трогательный порыв Беркута

Беркут трогательно поздравил маму, супругу и дочь с 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2026 01:25 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
В преддверии 8 Марта популярный казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, показал, как поздравил супругу Айшу, маму и дочь, сообщает Zakon.kz.

Видео с вручением подарков он опубликовал в Instagram.

"Пусть наши мамы будут счастливы! Поздравляю наших сестер, бабушек, младших сестренок – всех вас с вашим праздником! Оставайтесь цветущими, красивыми и прекрасными!" – подписал пост Беркут.

Фанаты артиста оказались в восторге от его галантности и внимательности к близким:

– Какая красивая, замечательная семья! Желаю долгой счастливой жизни.

– Всегда хочется смотреть на вашу прекрасную семью и теплые отношения. Божьих благословений!

– Беркут, вы супер! Какой вы отличный сын и отец и, конечно же, супруг, семьянин! Дай Аллах вам здоровья и всего самого наилучшего. Как вы любите и уважаете своих родителей, у нас у казахов это всегда на первом месте наши родители.

– Как приятно, что есть такие внимательные мужчины, которые уважают своих родителей, ценят жену и семью!

– Ой, какой этот орел безупречный человек, внимательный, заботливый, вот что значит счастливый человек: супруга его дает ему такую энергию, так всевышний наделил их счастьем и благополучием.

Ранее сообщалось, как Айша, супруга Беркута, покорила сердца фанатов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
