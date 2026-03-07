Этот орел безупречный человек: фанаты тепло отреагировали на трогательный порыв Беркута

Видео с вручением подарков он опубликовал в Instagram.

Фанаты артиста оказались в восторге от его галантности и внимательности к близким:

– Какая красивая, замечательная семья! Желаю долгой счастливой жизни.

– Всегда хочется смотреть на вашу прекрасную семью и теплые отношения. Божьих благословений!

– Беркут, вы супер! Какой вы отличный сын и отец и, конечно же, супруг, семьянин! Дай Аллах вам здоровья и всего самого наилучшего. Как вы любите и уважаете своих родителей, у нас у казахов это всегда на первом месте наши родители.

– Как приятно, что есть такие внимательные мужчины, которые уважают своих родителей, ценят жену и семью!

– Ой, какой этот орел безупречный человек, внимательный, заботливый, вот что значит счастливый человек: супруга его дает ему такую энергию, так всевышний наделил их счастьем и благополучием.