От сцены к дому: как Айша, супруга Беркута, покорила сердца фанатов

Ролик он опубликовал в Instagram.

В комментариях фанаты восхитились супругой Беркута Аишей:

– Я восхищаюсь Айшей, которая, когда должна была петь, пела свои песни, а когда стала невесткой, выполняла обязанности невестки. Ничего лишнего, простая.

– Когда смотришь на эту семью, душа радуется, испытываешь искреннюю благодарность. Айша – настоящая невестка, спасибо! Безмерная благодарность родителям и сыну Айбеку, который заботливо ухаживает за ними! Пусть ваши родители будут здоровы и живы! Пусть Ораза примется!

– Некоторые казахские девушки так не относятся к своим тёщам и тестям!!! Айша – очень хорошая невестка!!! Пусть Аллах воздаст ей!

– Пусть у Айши будут такие же замечательные невестки, как она сама. Айша же ведь из того же рода, что и моя сестра.