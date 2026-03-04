От сцены к дому: как Айша, супруга Беркута, покорила сердца фанатов
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Берегите себя", – подписал пост артист.
В комментариях фанаты восхитились супругой Беркута Аишей:
– Я восхищаюсь Айшей, которая, когда должна была петь, пела свои песни, а когда стала невесткой, выполняла обязанности невестки. Ничего лишнего, простая.
– Когда смотришь на эту семью, душа радуется, испытываешь искреннюю благодарность. Айша – настоящая невестка, спасибо! Безмерная благодарность родителям и сыну Айбеку, который заботливо ухаживает за ними! Пусть ваши родители будут здоровы и живы! Пусть Ораза примется!
– Некоторые казахские девушки так не относятся к своим тёщам и тестям!!! Айша – очень хорошая невестка!!! Пусть Аллах воздаст ей!
– Пусть у Айши будут такие же замечательные невестки, как она сама. Айша же ведь из того же рода, что и моя сестра.
Отметим, что в данное время верующие держат священный пост Ораза, который соблюдается в течение девятого месяца лунного календаря, Рамадана.
Ранее Духовное управление мусульман Казахстана призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан. Вообще ДУМК не впервые выказывает обеспокоенность неподъемными прайсами заведений общественного питания, будто соревнующихся друг с другом за право урвать побольше, пока не закончится Ораза.