Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями
Фото: Instagram/burakozcivit
Турецкий актер Бурак Озчивит вновь привлек внимание поклонников, выложив фото из Москвы, сообщает Zakon.kz.
Турецкий красавец, всем знакомый по ролям чувственного Кемаля в "Черной любви" и воинственного Малкочоглу Бали-бея в "Великолепном веке", прогулялся по Красной площади вместе с коллегой.
На фото с Озчивитом запечатлен актер и режиссер Чагры Шенсой, с которым он работал над сериалом "Основание: Осман". Снимок был сделан во время прогулки турецких гостей по московским достопримечательностям.
В столицу России Бурак приехал, чтобы представить моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула". Чагры Шенсой выступил в роли режиссера постановки.
