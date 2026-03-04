Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями

Турецкий актер Бурак Озчивит вновь привлек внимание поклонников, выложив фото из Москвы, сообщает Zakon.kz.

Турецкий красавец, всем знакомый по ролям чувственного Кемаля в "Черной любви" и воинственного Малкочоглу Бали-бея в "Великолепном веке", прогулялся по Красной площади вместе с коллегой.

На фото с Озчивитом запечатлен актер и режиссер Чагры Шенсой, с которым он работал над сериалом "Основание: Осман". Снимок был сделан во время прогулки турецких гостей по московским достопримечательностям.

В столицу России Бурак приехал, чтобы представить моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула". Чагры Шенсой выступил в роли режиссера постановки.

