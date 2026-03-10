Скончалась народная артистка Казахстана Людмила Турпаян-Ванюкова

Не стало народной артистки Казахстана Людмилы Турпаян-Ванюковой. Ей было 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 марта 2026 года, стало известно из информации Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки Республики Казахстан, кавалера ордена "Құрмет", Почетного гражданина Северо-Казахстанской области Людмилы Николаевны Турпаян-Ванюковой. Министерство выражает искренние соболезнования родным и близким".

Как отметили в ведомстве, Людмила Николаевна посвятила свою жизнь служению театру и отечественной культуре.

"За годы творческой деятельности она создала более 150 ярких ролей, завоевав искреннюю любовь зрителей и уважение коллег. Ее талант, преданность искусству и высокий профессионализм оставили заметный след в развитии театрального искусства Казахстана. Светлая память о Людмиле Николаевне навсегда сохранится в сердцах ее учеников, коллег и многочисленных поклонников". Пресс-служба МКИ РК

Соболезнования выразил руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО Досбол Абдриисов. Он отметил, что Людмила Николаевна – ярчайшая звезда отечественного театра, творческий путь которой был неразрывно связан с Северо-Казахстанским областным русским драматическим театром им. Николая Погодина.

"Общий стаж работы Людмилы Николаевны – более 60 лет. Помимо нашего театра, она служила в театрах городов: Кемерово, Советская Гавань, Фергана, Златоуст, Уральск... Сцене нашего театра Людмила Турпаян отдала 44 года. Сыграла более 150 ролей. Среди них: Филумена Мартурано ("Филумена Мартурано", Э. де Филиппо), Аркадина ("Чайка", А. Чехов), Мария Александровна ("Мордасовские сны" по Достоевскому), Кабаниха ("Гроза" А., Островский), Памела ("Дорогая Памела", Д. Патрик), Бабушка ("Деревья умирают стоя", А. Касона)", – отметили в Северо-Казахстанском областном русском драматическом театре им. Н. Погодина.

Как подчеркнули в театре, история жизни и творчества Людмилы Николаевны – это путь становления личности: дорога от молодой девушки, пришедшей в студию при театре им. Н. Погодина, до народной артистки РК, мастера сцены, мудрой, надежной наставницы. Это история успеха большой личности, огромного таланта, трудолюбия, великой преданности любимому делу.

"Сердечно соболезнуем родным и близким Людмилы Николаевны. Мы разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память о Людмиле Николаевне и ее творчестве навсегда останется в наших сердцах". Северо-Казахстанский областной русский драматический театр им. Н. Погодина.

Людмила Николаевна родилась 19 мая 1946 года в Петропавловске. В 1965 году окончила студию Северо-Казахстанского областного русского драматического театра им. Н. Погодина. Актрисой этого же драмтеатра работала с 1968 года.

