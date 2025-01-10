На 61-м году жизни скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом 10 января сообщили в МХТ имени Чехова, передает Zakon.kz.

"Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем", – говорится в сообщении театра.

Сообщается, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

"Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", – добавили в МХТ.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Она окончила ГИТИС и начала свою актерскую карьеру в Театре имени Моссовета, где выступала более десяти лет. Ее театральный дебют стал отправной точкой для блестящей карьеры как в театре, так и в кино.

Наибольшую известность Добровольская получила благодаря ролям в фильмах и сериалах: "Петербургские тайны", "Граница. Таежный роман", "В круге первом" и многих других.

За свою карьеру она неоднократно удостаивалась премий и наград, включая звание народной артистки России, которое она получила в 2005 году.

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