Дочь Жулдыз Абдукаримовой получила имя в честь исторической личности

Многодетная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова решила поделиться с подписчиками некоторыми подробностями. Спустя полтора месяца жена Кайрата Нуртаса раскрыла пол и имя пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая 26 сентября 2025 года на странице в Instagram опубликовала фото с малышкой на руках в окружении цветов. Рядом со знаменитостью стоит плакат, согласно тексту которого 22 сентября дочери Абдукаримовой, которую назвали Рабия Султан, исполнилось 40 дней.

В подписи к посту Абдукаримова немного рассказала, почему остановилась на этом имени.

"Прошлой осенью я отправилась в Туркестан со специальным визитом. Нет, это была не рабочая командировка, а духовное путешествие. Мое намерение было – прочитать Коран в память предков. Дорога привела меня в мавзолей Рабии Султан Бегим". Жулдыз Адбукаримова

По ее словам, у нее не было четких планов на будущее.

"Я разговаривала сама с собой: "Кто я? Откуда пришла? Куда иду? Как могу служить людям и принести пользу потомкам?" Эти вопросы не давали покоя. Я долго не могла отойти от мавзолея женщины, чье имя вписано в историю и чья мудрость навеки осталась примером для будущих поколений". Жулдыз Адбукаримова

Спустя месяцы актриса узнала, что у нее будет дочь.

"Тогда я поняла: "Ее имя не может быть другим". Когда дочери исполнилось сорок дней, мы провели все необходимые обряды и традиции. Как мать, я мечтаю, чтобы моя дочь выросла свободной, смелой, стойкой и отважной. Пусть она проживет свою судьбу осознанно". Жулдыз Адбукаримова

Также актриса поблагодарила всех за теплые пожелания.

Комментаторы рассыпались в поздравлениях, сопровождая свои напутствия многочисленными смайликами в видео сердечек. Конечно же, не обошлось без вопросов о муже. Пока же Абдукаримова предпочитает хранить молчание на эту тему.

13 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу четверых детей. При этом актриса до конца не раскрыла, будет мальчик или девочка. Но подписчики по бурной реакции дочерей предположили, что будет девочка. Позднее Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати.