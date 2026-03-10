79-летняя Шер в центре внимания: кольцо и потенциальная свадьба с молодым рэпером

79-летняя певица Шерил Саркисян, более известная как Шер, затмила всех на свадьбе своего сына Чаза Боно, появившись с массивным кольцом на пальце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, артистка вызвала слухи о том, что она и ее 40-летний партнер Александр "AE" Эдвардс могли пожениться, продемонстрировав кольцо с камнем и обручальное кольцо в отеле Hollywood Roosevelt.

Представители Шер и Эдвардса пока официально не подтвердили информацию.

Помимо украшений, обладательница "Грэмми" выглядела непринужденно, приехав на свадьбу в спортивном костюме со звездами и кроссовках.

Александр "AE" Эдвардс – американский музыкальный продюсер, вице-президент A&R (артисты и репертуар) в Def Jam Recordings и рэпер, наиболее известный по работе с Tyga (Last Kings Records) и отношениям с певицей Шер (с 2022 года). Он также известен как бывший партнер модели Амбер Роуз, от которой у него есть сын.

