Певицу Шер обвиняют в найме людей для похищения сына от его жены

Певицу Шер обвиняют в том, что она наняла людей для похищения своего сына Элайджи Блю Оллмана из отеля, где он остановился в прошлом году вместе со своей супругой, сообщает Zakon.kz.

В судебных документах, поданных женой Элайджи Марией Кинг, утверждается, что четверо мужчин вывели его из номера нью-йоркского отеля в ноябре 2022 года, когда они отмечали годовщину свадьбы, пишет Би-би-си.

В судебных документах, поданных в рамках бракоразводного процесса в Высший суд Лос-Анджелеса, Кинг заявила, что они с Оллманом провели в отеле 12 дней, "работая над нашим браком".



Но "после 12 дней, проведенных вместе в Нью-Йорке, 30 ноября 2022 года, в день годовщины нашей свадьбы, в наш номер вошли четыре человека и увели [Оллмана] из нашего номера, – утверждала она в судебном заявлении, поданном в декабре 2022 года. – Один из этих мужчин, которые его забрали, сказал мне, что их наняла мать [Оллмана]".

В судебных документах Кинг указала, что с августа 2022 года ее муж находится на лечении в медицинском учреждении, однако, по ее словам, ей не сообщили, где оно находится, и она не имела возможности связаться с ним.

"В настоящее время мне ничего не известно о самочувствии и местонахождении моего мужа", – заявила она в декабре, добавив, что "очень обеспокоена и переживает за него".

47-летний Оллман – сын Шер и ее бывшего мужа, покойного рок-музыканта Грегга Оллмана.

Он женился на Марии Кинг, уроженке Великобритании, в 2013 году. Они оба музыканты.

Ранее Оллман уже рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью. В интервью изданию Entertainment Tonight в 2014 году он сказал, что употреблял наркотики с 11 лет.

Накануне стало известно о том, что Шакиру подозревают в мошенничестве с налогами в Испании на шесть миллионов евро. В Испании певицу также подозревают в неуплате налогов с 2012 по 2014 год. Общая сумма составляет порядка 14,5 миллиона евро.