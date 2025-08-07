Молодая жена 79-летнего Евгения Петросяна показала подросших детей
Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена 79-летнего российского писателя и юмориста Евгения Петросяна, блогер и модница Татьяна Брухунова порадовала своих подписчиков в Instagram редкой фотографией детей: сына Вагана и дочери Матильды, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией 36-летняя Татьяна оставила лаконичную запись:
"к-а-н-и-к-у-л-ы".
5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре текущего года исполнится 2 года, покорили сердца фолловеров матери. Многие из них отметили, что сын очень похож на Евгения Вагановича, а дочь – очень серьезная. В целом семье Брухуновой пожелали незабываемого отдыха:
- "Два счастья!"
- "Прелестные!"
- "Петросянчики".
- "Отличное фото".
- "Ну какая же милота".
- "Какие красивые малыши!"
- "Парочка на первом фото – красивые".
- "Детки прелесть! Отличного отдыха вам".
- "Как похожи детки друг на друга, красивые".
- "У детишек такая же милая улыбка, как у вас".
- "Какие чудесные и красивые детки! Счастья и здоровья!"
- "У Вагана папина улыбка, Матильда – серьезная дама".
- "Отличных каникул и хорошей погоды всей вашей семье!"
- "Образы у деток такие милые, летние и стильные. Маленькие модники!"
- "Первое фото – вообще огонь! Матильда – сама серьезность и Ваган – весельчак!"
- "Татьяна, приятного отдыха вам и вашей красивой семье. Жду ваши красивые летние луки".
- "Прекрасное время – детство, а летние каникулы – это просто сказка! Малышам чудесных впечатлений".
- "Веселых каникул вашей замечательной семье! Детки к приключениям готовы! Очаровательные братик и сестренка".
31 июля 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото 79-летнего Евгения Петросяна с 5-летним сыном.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript