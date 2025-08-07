#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена 79-летнего Евгения Петросяна показала подросших детей

российская блогерша и модница Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 10:28 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена 79-летнего российского писателя и юмориста Евгения Петросяна, блогер и модница Татьяна Брухунова порадовала своих подписчиков в Instagram редкой фотографией детей: сына Вагана и дочери Матильды, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 36-летняя Татьяна оставила лаконичную запись:

"к-а-н-и-к-у-л-ы".

5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре текущего года исполнится 2 года, покорили сердца фолловеров матери. Многие из них отметили, что сын очень похож на Евгения Вагановича, а дочь – очень серьезная. В целом семье Брухуновой пожелали незабываемого отдыха:

  • "Два счастья!"
  • "Прелестные!"
  • "Петросянчики".
  • "Отличное фото".
  • "Ну какая же милота".
  • "Какие красивые малыши!"
  • "Парочка на первом фото – красивые".
  • "Детки прелесть! Отличного отдыха вам".
  • "Как похожи детки друг на друга, красивые".
  • "У детишек такая же милая улыбка, как у вас".
  • "Какие чудесные и красивые детки! Счастья и здоровья!"
  • "У Вагана папина улыбка, Матильда – серьезная дама".
  • "Отличных каникул и хорошей погоды всей вашей семье!"
  • "Образы у деток такие милые, летние и стильные. Маленькие модники!"
  • "Первое фото – вообще огонь! Матильда – сама серьезность и Ваган – весельчак!"
  • "Татьяна, приятного отдыха вам и вашей красивой семье. Жду ваши красивые летние луки".
  • "Прекрасное время – детство, а летние каникулы – это просто сказка! Малышам чудесных впечатлений".
  • "Веселых каникул вашей замечательной семье! Детки к приключениям готовы! Очаровательные братик и сестренка".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 10:28
Трогательное фото с 79-летним Евгением Петросяном опубликовала его 36-летняя жена

31 июля 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото 79-летнего Евгения Петросяна с 5-летним сыном.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
