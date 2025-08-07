Молодая жена 79-летнего Евгения Петросяна показала подросших детей

Пятая жена 79-летнего российского писателя и юмориста Евгения Петросяна, блогер и модница Татьяна Брухунова порадовала своих подписчиков в Instagram редкой фотографией детей: сына Вагана и дочери Матильды, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 36-летняя Татьяна оставила лаконичную запись:

"к-а-н-и-к-у-л-ы".

5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре текущего года исполнится 2 года, покорили сердца фолловеров матери. Многие из них отметили, что сын очень похож на Евгения Вагановича, а дочь – очень серьезная. В целом семье Брухуновой пожелали незабываемого отдыха:

"Два счастья!"

"Прелестные!"

"Петросянчики".

"Отличное фото".

"Ну какая же милота".

"Какие красивые малыши!"

"Парочка на первом фото – красивые".

"Детки прелесть! Отличного отдыха вам".

"Как похожи детки друг на друга, красивые".

"У детишек такая же милая улыбка, как у вас".

"Какие чудесные и красивые детки! Счастья и здоровья!"

"У Вагана папина улыбка, Матильда – серьезная дама".

"Отличных каникул и хорошей погоды всей вашей семье!"

"Образы у деток такие милые, летние и стильные. Маленькие модники!"

"Первое фото – вообще огонь! Матильда – сама серьезность и Ваган – весельчак!"

"Татьяна, приятного отдыха вам и вашей красивой семье. Жду ваши красивые летние луки".

"Прекрасное время – детство, а летние каникулы – это просто сказка! Малышам чудесных впечатлений".

"Веселых каникул вашей замечательной семье! Детки к приключениям готовы! Очаровательные братик и сестренка".

Материал по теме Трогательное фото с 79-летним Евгением Петросяном опубликовала его 36-летняя жена

31 июля 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото 79-летнего Евгения Петросяна с 5-летним сыном.