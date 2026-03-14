Конкурс красоты провели среди туркменских девочек
Фото: mir24.tv
Самую очаровательную девочку выбрали на днях в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.
В финальном этапе ежегодного государственного конкурса приняли участие 15 финалисток из всех регионов Туркменистана, а также городов Ашхабад и Аркадаг, передает МТРК "МИР".
"В творческом смотре традиционно соревнуются школьницы со второго по четвертый классы", – говорится в репортаже.
Юные участницы исполняли патриотические стихи и песни. Особую атмосферу создала презентация национальных костюмов. О каждом наряде девочки рассказали в стихах. Кроме того, конкурсантки показали мастерство в рукоделии и доказали, что трудолюбие и талант проявляются с самых малых лет.
"Я очень счастлива, что жюри выбрало меня. Для меня это не просто победа, а настоящий весенний подарок", – отметила победительница конкурса Лейли Мовлямова.
