Конкурс красоты провели среди туркменских девочек

Самую очаровательную девочку выбрали на днях в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

В финальном этапе ежегодного государственного конкурса приняли участие 15 финалисток из всех регионов Туркменистана, а также городов Ашхабад и Аркадаг, передает МТРК "МИР".

"В творческом смотре традиционно соревнуются школьницы со второго по четвертый классы", – говорится в репортаже.

Юные участницы исполняли патриотические стихи и песни. Особую атмосферу создала презентация национальных костюмов. О каждом наряде девочки рассказали в стихах. Кроме того, конкурсантки показали мастерство в рукоделии и доказали, что трудолюбие и талант проявляются с самых малых лет.

"Я очень счастлива, что жюри выбрало меня. Для меня это не просто победа, а настоящий весенний подарок", – отметила победительница конкурса Лейли Мовлямова.

