"Ты – наша надежда": Жулдыз Абдукаримова растрогала Казнет признанием

Старшему сыну казахстанских знаменитостей Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой 15 марта 2026 года исполнилось 15 лет. Актриса посвятила трогательный пост Нарулу в праздничный день, опубликовав видеонарезку из семейных кадров, сообщает Zakon.kz.

По словам Абдукаримовой, с этого дня на сына ложится еще большая ответственность.

"Ты тот, кто будет заботиться о безопасности своих сестер. А для младшего брата Хана ты – опора и старший брат, на которого всегда можно положиться. Ты – надежда своих дедушек и бабушек, братьев и, конечно, родителей. Среди этого большого доверия желаю тебе твердо идти своим путем и найти свое настоящее счастье", – написала Абдукаримова под постом.

Также он пожелала ему, чтобы все мечты и цели, к которым он стремится, обязательно сбывались.

"Ты умный, добрый и сильный духом. Иногда упрямый, иногда слишком мягкий. Но самое главное – ты искренний, настоящий. И для меня каждая черта твоего характера дорога. Сын мой, пусть твоя дорога в жизни всегда будет светлой и открытой. Добивайся всего своим умом, трудом и честным старанием. Пусть твое имя и твоя судьба будут достойны друг друга, а сам ты вырастешь сильной и благородной личностью". Жулдыз Абдукаримова

Комментаторы оставили теплые слова поддержки и добрые пожеланию имениннику.

Всего в семье Нуртаса и Абдукаримовой три дочери и два сына: Сезим, Алау, Рабия Султан, Нарул и Хан.

Казахстанская журналистка Динара Сатжан 12 марта 2026 года посетила новоселье с подарками в новой квартире Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества.