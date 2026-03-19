Год без отца: Филипп Киркоров опубликовал личные фото и признание

18 марта 2025 года умер Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова. Ему было 92 года. Спустя год поп-король российской сцены на странице в Instagram написал пост, посвященный папе, сообщает Zakon.kz.

58-летний эстрадный певец разместил несколько архивных фотографий с отцом.

В подписи Киркоров уточнил, что ровно год назад, 18 марта, он сообщил миру, что больше не ребенок.

"Сегодня, год спустя, в день памяти Бедроса – я вспоминаю детство. И самые крепкие и любящие руки". Филипп Киркоров

Причиной смерти болгарского и советского певца стала остановка сердца.

В начале января 2026 года казахстанцы раскритиковали Киркорова за судейство команды "Астана" в юмористическом шоу "Звезды".