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Киркоров трогательно обратился к 92-летнему отцу

Киркоров трогательно обратился к 92-летнему отцу, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 16:31 Фото: Instagram/fkirkorov
Накануне, 2 июня 2024 года, отцу российского эстрадного певца Филиппа Киркорова – Бедросу – исполнилось 92 года. В связи с этим поп-король эстрады РФ опубликовал кусочек видео из застолья, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной в Instagram, певец трогательно обратился к отцу:

"Папа, живи долго и счастливо! Я всегда рядом".

Но кадры с застолья вызвали неоднозначную реакцию фолловеров: если одни присоединились к поздравлениям, то другие отметили, что папе Киркорова необходимы тишина и забота:

  • "Папа еле стоит. Сдал за последнее время. Здоровья вам всем".
  • "С днем рождения Бедроса Филипповича! Здоровья ему, гармонии, людей любящих рядом".
  • "Хватит папу мчать всякими вечеринками и застольями! Ему тишина и забота сейчас нужнее, чем эта вся суета!"
  • "Папа молодец. Филипп заботится о папе, папа всегда поддерживает сына – это и есть любовь. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего".

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30 мая 2024 года Филипп Киркоров публично попрощался с актрисой Анастасией Заворотнюк, умершей от онкологии. Подробнее об этом здесь.

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