Культура и шоу-бизнес

Вышел рейтинг лучших эротических фильмов мира

Эротические фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 04:04 Фото: pixabay
Критики назвали 25 эротических фильмов лучшими в истории кинематографа, сообщает Zakon.kz.

Составлением рейтинга занялось издание Collider. Как справедливо отмечает издание, эротическое кино всегда существовало в непростом пространстве между искусством и желанием.

"Здесь чувственность становится топливом для повествования, а кинематографисты исследуют психологическую территорию между удовольствием и властью. Из-за этого эротические фильмы недооцениваются или часто считаются чем-то вроде низкопробного кино, и в благоразумном мире осознать их силу оказывается бесполезным", – говорится в предисловии к рейтингу.

Стартует рейтинг с фильма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "И твою маму тоже". Он снят в стиле документального реализма, где двое друзей отправляются на поиски приключений в компании 28-летней женщины во время заключительных школьных каникул.

На втором месте разместилась "Служанка" корейского режиссера Пак Чхан Ука, действие которого разворачивается в 1930-е годы во время японской оккупации. Тройку лучших эротических фильмов замыкает "Портрет девушки в огне" французского режиссера Селин Сьямма. Сюжет фильма начинается с того, что художница XVIII века приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы.

В топ-10 также вошли "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и "Жар тела" Лоуренса Кэздана, "Синий бархат" Дэвида Линча, "Основной инстинкт" Пола Верховена, "Двойник тела" Брайана де Пальмы, "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика и "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча.

На днях главная теле сваха России Роза Сябитова пристыдила жен футболистов за похожесть друг на друга.

Фото Алия Абди
Алия Абди
