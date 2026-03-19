Роза Сябитова пристыдила жен футболистов за одинаковые косметологические процедуры

Главная сваха России и ведущая телевизионной программы "Давай поженимся" Роза Сябитова упрекнула супруг футболистов за похожесть друг на друга, сообщает Zakon.kz.

Свойственную ей прямолинейность Сябитова обозначила 18 марта на своей странице в Instagram. Со слов телеведущей, так она решила ответить на недавно заданный ей вопрос, по поводу жен футболистов, которые похожи друг на друга, как из инкубатора.

Телеведущая не согласна с тем, что это является трендом. По ее словам, так поставлена работа индустрии красоты, а косметологические процедуры ограничены своими возможностями.

"Губы, носы, грудь и остальные части хоть и разного размера, но одной фактуры. И что остается мужьям- футболистам? Какая "Галатея" пришла из клиники, та и любима. Главное, чтобы не перепутали во время светских раутов, как Зиту и Гиту, и не привезли домой чужую жену. Поэтому их пожалеть нужно", – не без сарказма ответила Сябитова.

Попавшаяся на измене во время концерта Coldplay HR-специалист до сих пор не может найти работу.