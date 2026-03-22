Культура и шоу-бизнес

Роза Зергерли дважды за день собрала толпу поклонников на площади в Алматы

Роза Зергерли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 08:50 Фото: Instagram/rozazergerli
21 марта звезда азербайджанской эстрады Роза Зергерли дважды тесно коммуницировала с казахстанскими поклонниками на площади "Астана" в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала жители и гости Алматы встретились с певицей во время ее саундчека, который прошел в дневное время. Фанаты знали о старте репетиции из Instagram-сторис певицы, а случайные зрители подтянулись на знакомый голос и звуки популярной песни İstedim.

Таким образом пространство перед зданием КБТУ мгновенно заполнилось людьми. Несмотря на то, что, по признанию самой певицы, она предстала перед ними в рабочем образе, атмосфера напоминала именно полноценное шоу. Зрители подпевали, снимали происходящее на телефоны и поддерживали артистку аплодисментами. Многие признались, что не ожидали увидеть живое исполнение даже в формате саундчека.

Фото: Instagram/rozazergerli

Неподдельная доброжелательность Зергерли оказалась не только в социальных сетях, где она неустанно ставит лайки и делает репосты публикаций своих поклонников. В Алматы певица и в реальности ответила взаимностью на теплый прием. В один из моментов она спустилась со сцены к публике, пообщалась с поклонниками и даже нашла время для памятных фотографий.

Фото: Instagram/rozazergerli

Праздничный выход Розы Зергерли состоялся уже вечером. Оформление сцены и невероятное количество зрителей напоминали феерическое мега-шоу. Официальное видео певица разместила на своей странице в Instagram, куда помимо ее королевского образа вошли кадры тесного взаимодействия с публикой как на сцене, так и в зрительной зоне.

Ролик Зергерли подписала на казахском языке, где поздравила казахстанцев с праздником Наурыз и поблагодарила Алматы за прием.

Очередной визит певицы в Казахстан состоится в мае этого года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
