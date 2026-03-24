Роза Зергерли встретилась с начинающими журналистами Алматы

21 марта азербайджанская певица, актриса, режиссер и писатель Роза Зергерли ответила на вопросы журналистов-школьников из Наурызбайского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

После праздничного выступления перед жителями и гостями города Алматы популярную азербайджанскую певицу Розу Зергерли перехватила команда медиапроекта Urpaq Uni школы-гимназии №174, расположенной в мкр. Шугыла.

Так, в частности, отвечая на блиц-вопросы ведущего, певица отметила, что Алматы – это ее любимый казахстанский город, а сама страна ассоциируется у нее с хорошей едой. Кроме того, ведущий задал вопросы относительно праздника Наурыз и творчества Розы Рымбаевой. В завершение гостья из Азербайджана пожелала успехов команде школьного медиапроекта.

"Я уверена, что юные журналисты обязательно в будущем станут сильными профессионалами", – отметила Роза Зергерли.

В завершение встречи она пообещала журналистам-школьникам сделать репост своего интервью и, надо отметить, сдержала свое обещание. Также, несмотря на то, что певица практически сразу после выступления вернулась в Баку, 23 марта на своей странице в Instagram она опубликовала дополнительный ролик с алматинского шоу.

Зрители нового видео Зергерли в очередной раз обратили внимание на ее неподдельное общение с публикой. К примеру, позирование для селфи и приглашение на сцену для совместного танца. Особенно всем запомнился момент, когда она поцеловала в щеку малыша, сладко спящего на руках у своей мамы.

Свое видение этой сцены творчески передала одна из поклонниц певицы.

Фото: Instagram/rozazergerli

"Классно! В стиле комиксов", – оценили работу художника в комментариях.

Другие представители молодежи Алматы провели 23 марта концерт и флешмоб в честь "Тазару күні".