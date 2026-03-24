Мурашки и восторг: первый официальный кадр нового Гарри Поттера

Студия HBO показала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, что буквально взорвало фанатскую аудиторию в комментариях в соцсети, сообщает Zakon.kz.

В Instagram опубликовали фотографию, на которой исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной по квиддичу. На фоне видны флаги факультетов Гриффиндор и Пуффендуй, а также плакат в поддержку Фреда и Джорджа Уизли.

"Завтра", – подписали пост представители HBO.

Фанаты оказались в восторге от снимка:

– Ура! Это вот-вот наступит! – Боже мой! Безумное беспокойство! – Начало новой эпохи! – Меня прямо пробило мурашками… Время дать повышение команде костюмов и гардероба!

