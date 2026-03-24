Мурашки и восторг: первый официальный кадр нового Гарри Поттера
Студия HBO показала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, что буквально взорвало фанатскую аудиторию в комментариях в соцсети, сообщает Zakon.kz.
В Instagram опубликовали фотографию, на которой исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной по квиддичу. На фоне видны флаги факультетов Гриффиндор и Пуффендуй, а также плакат в поддержку Фреда и Джорджа Уизли.
"Завтра", – подписали пост представители HBO.
Фанаты оказались в восторге от снимка:
– Ура! Это вот-вот наступит!
– Боже мой! Безумное беспокойство!
– Начало новой эпохи!
– Меня прямо пробило мурашками… Время дать повышение команде костюмов и гардероба!
Ранее сообщалось, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript