Умер создатель бессмертных хитов Италии Джино Паоли

Легендарный итальянский певец и автор песен Джино Паоли скончался в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ANSA, о смерти сообщила семья артиста.

"Джино покинул нас прошлой ночью, спокойно и в окружении любви своих близких", – говорится в заявлении семьи.

Родившийся в Генуе, Паоли был ключевой фигурой в развитии итальянской музыки и написал несколько самых красивых итальянских поп-песен.

Среди них: "Senza fine" (Без конца, 1961), хит Мины 1960-х годов "Il Cielo in Una Stanza" (Небо в комнате), "Che Cosa C’è" (Что происходит, 1963), "Sapore di Sale" (Вкус соли) и "Quattro Amici" (Четыре друга, 1991).

