#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Умер создатель бессмертных хитов Италии Джино Паоли

умер Джино Паоли, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 22:31 Фото: wikipedia/Джино Паоли
Легендарный итальянский певец и автор песен Джино Паоли скончался в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ANSA, о смерти сообщила семья артиста.

"Джино покинул нас прошлой ночью, спокойно и в окружении любви своих близких", – говорится в заявлении семьи.

Родившийся в Генуе, Паоли был ключевой фигурой в развитии итальянской музыки и написал несколько самых красивых итальянских поп-песен.

Среди них: "Senza fine" (Без конца, 1961), хит Мины 1960-х годов "Il Cielo in Una Stanza" (Небо в комнате), "Che Cosa C’è" (Что происходит, 1963), "Sapore di Sale" (Вкус соли) и "Quattro Amici" (Четыре друга, 1991).

Ранее сообщалось, что владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за рака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: