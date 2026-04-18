Культура и шоу-бизнес

Ушла эпоха французского кино: умерла Натали Бай, снимавшаяся у крупнейших режиссеров

умерла Натали Бай, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 20:18
Легендарная французская киноактриса Натали Бай скончалась в Париже в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала деменция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Presse, об этом заявила семья артистки.

Натали Бай снималась у крупнейших режиссеров, включая Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Клода Шаброля и Ксавье Долана, и сыграла более чем в 100 фильмах. Широкую известность получила после картин "Американская ночь" и "Спасайся кто может (жизнь)".

Бай четыре раза становилась лауреатом премии "Сезар", а также получила награду Венецианского кинофестиваля. В Голливуде она сыграла мать героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга.

Соболезнования близким актрисы выразили президент Франции Эммануэль Макрон и коллеги по киноиндустрии.


"Мы так любили Натали Бай. На протяжении последних десятилетий французского кино – от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль – она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанностью", – добавил Макрон, выразив соболезнования ее семье и близким.

Ранее сообщалось, что умерла актриса из "Секретных материалов" и "Скорой помощи" Ди Фриман.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
