Ушла эпоха французского кино: умерла Натали Бай, снимавшаяся у крупнейших режиссеров
Легендарная французская киноактриса Натали Бай скончалась в Париже в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала деменция, сообщает Zakon.kz.
Как пишет La Presse, об этом заявила семья артистки.
Натали Бай снималась у крупнейших режиссеров, включая Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Клода Шаброля и Ксавье Долана, и сыграла более чем в 100 фильмах. Широкую известность получила после картин "Американская ночь" и "Спасайся кто может (жизнь)".
Бай четыре раза становилась лауреатом премии "Сезар", а также получила награду Венецианского кинофестиваля. В Голливуде она сыграла мать героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга.
Соболезнования близким актрисы выразили президент Франции Эммануэль Макрон и коллеги по киноиндустрии.
"Мы так любили Натали Бай. На протяжении последних десятилетий французского кино – от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль – она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанностью", – добавил Макрон, выразив соболезнования ее семье и близким.
