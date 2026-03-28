Дмитрий Бикбаев рассказал, как появилась идея воссоединения группы "БиС"

Российские исполнители Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский возродили группу "БиС" спустя 17 лет после распада, сообщает Zakon.kz.

Певец, актер и режиссер, а ныне художественный руководитель столичного Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев рассказал "Пятому каналу", как все началось и чего ждать дальше.

По словам Дмитрия, пару месяцев назад Влад пришел к нему в театр на премьеру и показал новую песню. Не дослушав до конца, Бикбаев уже понял, о чем будет разговор.

"Я не знаю, куда это нас приведет. Пока мы просто вместе исполняем песню. Он пригласил меня как специального гостя на свой концерт, и я буду исполнять песни, которые полюбились", – рассказал музыкант.

По его словам, песня, написанная Владом, кажется легкой, но на самом деле наполнена глубокими смыслами. Для самого Бикбаева сотрудничество – возможность говорить с молодой аудиторией на "интересные, правильные и созидательные темы".

Соколовский до этого раскрыл, что они не собираются "судорожно писать альбом на хайпе", а хотят действовать осознанно. Каждый из них продолжит заниматься и сольными проектами.

