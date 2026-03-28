#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.53
555.44
5.92
Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Бикбаев рассказал, как появилась идея воссоединения группы "БиС"

Певец, актер и режиссер, а ныне художественный руководитель столичного Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 04:59 Фото: Instagram/dmitrybikbaev_group
Российские исполнители Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский возродили группу "БиС" спустя 17 лет после распада, сообщает Zakon.kz.

Певец, актер и режиссер, а ныне художественный руководитель столичного Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев рассказал "Пятому каналу", как все началось и чего ждать дальше.

По словам Дмитрия, пару месяцев назад Влад пришел к нему в театр на премьеру и показал новую песню. Не дослушав до конца, Бикбаев уже понял, о чем будет разговор.

"Я не знаю, куда это нас приведет. Пока мы просто вместе исполняем песню. Он пригласил меня как специального гостя на свой концерт, и я буду исполнять песни, которые полюбились", – рассказал музыкант.

По его словам, песня, написанная Владом, кажется легкой, но на самом деле наполнена глубокими смыслами. Для самого Бикбаева сотрудничество – возможность говорить с молодой аудиторией на "интересные, правильные и созидательные темы".

Соколовский до этого раскрыл, что они не собираются "судорожно писать альбом на хайпе", а хотят действовать осознанно. Каждый из них продолжит заниматься и сольными проектами.

Ранее стало известно, что концерт Полины Гагариной отменили в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
В кому впал бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов
Прошел в полуфинал: Amre успешно выступил на российском шоу "Браво! Бис!"
Дмитрий Маликов рассказал, что его перепутали с Прохором Шаляпиным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Шокирующей сенсацией закончился бой Еркебулана Токтара с соперником из Кыргызстана
Казахстанский боксёр побил узбека и завоевал региональный титул WBC
Судейским решением завершился титульный бой между казахом и узбеком в Таразе
"Кайрат" проиграл "Зениту" в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: