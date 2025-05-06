В кому впал бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов
Фото: ВКонтакте/Дмитрий Иванов
Бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов впал в кому, сообщает Zakon.kz
На странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что с 29 апреля артист находится в отделении реанимации в клинической больнице имени С.П. Боткина. Иванова госпитализировали после инсульта.
"Он в тяжелейшем состоянии. Прошу, помолитесь за него!" – написала сестра музыканта Анна Иванова.
Она также отметила, что семья не ведет никаких финансовых сборов, чтобы избежать спекуляции на имени брата.
Артист выступал в составе "Ленинграда" на протяжении нескольких лет. В группе Иванов занимал позицию клавишника, при этом его последним концертом в коллективе стало выступление в Абу-Даби в январе 2025 года.
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