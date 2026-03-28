Концерт Полины Гагариной отменили в Астане

Концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 5 апреля в Астане, отменен, передает Zakon.kz.

Как пишет 28 марта 2026 года издание "Ак Жайык", об этом сообщил казахстанский сервис Zakazbiletov.kz.

В компании отметили, что мероприятие не состоится по не зависящим от организаторов, артиста и билетного сервиса причинам.

"Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней", – говорится в сообщении.

Согласно афише, концерт должен был пройти в Конгресс-холле столицы.

При этом на официальном сайте певицы выступление в Астане в расписании отсутствует. Ближайшие концерты заявлены на 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.

Ранее российская певица Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане, запланированных на начало февраля.