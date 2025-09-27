Дмитрий Маликов рассказал, что его перепутали с Прохором Шаляпиным

Российский певец Дмитрий Маликов рассказал о курьезном случае: его перепутали с Прохором Шаляпиным, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что ожидал этого давно, но такое случилось впервые.

"Наконец-то меня перепутали на улице с Прохором Шаляпиным… Я давно ждал этого момента", – написал певец в Telegram-канале.

Публика оценила откровение кумира, но комментарии к посту по неизвестным причинам были недоступны. Один из фолловеров пошутил, что это происки Прохора.

Другой подписчик Дмитрия предположил, что Прохор Шаляпин, в свою очередь, тоже с нетерпением ждет, когда его перепутают с Дмитрием Маликовым.

Ранее мы писали о том, что в жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло радостное событие.