Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Маликов рассказал, что его перепутали с Прохором Шаляпиным

Дмитрий Маликов и Прохор Шаляпин, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 05:59 Фото: Telegram/aChaliapin/dmitry_malikov_official
Российский певец Дмитрий Маликов рассказал о курьезном случае: его перепутали с Прохором Шаляпиным, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что ожидал этого давно, но такое случилось впервые.

"Наконец-то меня перепутали на улице с Прохором Шаляпиным… Я давно ждал этого момента", – написал певец в Telegram-канале.

Публика оценила откровение кумира, но комментарии к посту по неизвестным причинам были недоступны. Один из фолловеров пошутил, что это происки Прохора. 

Другой подписчик Дмитрия предположил, что Прохор Шаляпин, в свою очередь, тоже с нетерпением ждет, когда его перепутают с Дмитрием Маликовым.

Ранее мы писали о том, что в жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло радостное событие.

Аксинья Титова
