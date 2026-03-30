Рики Мартин обратился к поклонникам из Казахстана с неожиданным посланием

18 июля 2026 года в Алматы впервые с гастролями выступит любимец миллионов и один из главных символов латинской поп-музыки Рики Мартин. Ранее об этом рассказали организаторы выступления. Теперь же сам артист на странице в Instagram разместил график своего турне, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Livin’ la Vida Loca" направил к слушателям вопрос и уточнил, что его ждет много работы.

"Скажите, в какой город вы хотите, чтобы я приехал, или где мы встречаемся? Вот мой календарь концертов до августа. Много работы, много музыки, много жизни. Готовьтесь". Рики Мартин

Судя по графику, на концерты в апреле и июле, которые состоятся в Сербии и Аргентине, уже нет билетов.

Кроме того, в сторис музыкант сделал еще одно заявление.

"Скоро увидимся, Казахстан!" – отмечено в подписи к его добавленному видео.

Свои самые яркие и зажигательные хиты, такие как "Livin’ la Vida Loca", "Maria", "She Bangs" и "Nobody Wants to Be Lonely", в рамках масштабного мирового тура Рики Мартин исполнит на стадионе "Спартак" (Центральный парк культуры и отдыха).