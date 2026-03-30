#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Рики Мартин обратился к поклонникам из Казахстана с неожиданным посланием

Фото: Instagram/ricky_martin
18 июля 2026 года в Алматы впервые с гастролями выступит любимец миллионов и один из главных символов латинской поп-музыки Рики Мартин. Ранее об этом рассказали организаторы выступления. Теперь же сам артист на странице в Instagram разместил график своего турне, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Livin’ la Vida Loca" направил к слушателям вопрос и уточнил, что его ждет много работы.

"Скажите, в какой город вы хотите, чтобы я приехал, или где мы встречаемся? Вот мой календарь концертов до августа. Много работы, много музыки, много жизни. Готовьтесь".Рики Мартин

Судя по графику, на концерты в апреле и июле, которые состоятся в Сербии и Аргентине, уже нет билетов.

Кроме того, в сторис музыкант сделал еще одно заявление.

"Скоро увидимся, Казахстан!" – отмечено в подписи к его добавленному видео.

Фото: Instagram/stories/ricky_martin

"Мы останемся без денег": казахстанцы шутят о будущем концерте Рики Мартина в Алматы

Свои самые яркие и зажигательные хиты, такие как "Livin’ la Vida Loca", "Maria", "She Bangs" и "Nobody Wants to Be Lonely", в рамках масштабного мирового тура Рики Мартин исполнит на стадионе "Спартак" (Центральный парк культуры и отдыха).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
13:16, Сегодня
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
12:55, Сегодня
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
12:32, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: