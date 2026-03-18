"Мы останемся без денег": казахстанцы шутят о будущем концерте Рики Мартина в Алматы
Сегодня, 18 марта 2026 года, жителей Казахстана и любителей поп-музыки обрадовали новостью. Совсем скоро, 18 июля, впервые в Алматы с концертом выступит известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин, сообщает Zakonk.kz.
Стоит отметить, что совсем недавно казахстанцы были приятно шокированы другим событием из мира шоу-бизнеса. 3 и 5 сентября в Алматы и Астане выступит другой популярный артист – Энрике Иглесиас.
После бурной радости от гастролей одного музыканта, фанаты перешли к обсуждению другого.
Под постом с новостью о визите легенды латинской поп-музыки казахстанцы оставляют шуточные комментарии.
- Организаторы огласите весь список, пожалуйста. Нам надо бюджет пересчитать.
- Мы останемся все без денег.
- Мой муж от Энрике только отошел.
- Делайте больше перерыв между звездами, я не успеваю отдавать вам деньги.
- Я, конечно, невероятно счастлива, но где-то в этот момент, тихо сидя в углу, рыдает моя кредитка.
- Вы что творите? А детей к школе как готовить, если все деньги отдадим на концерты?
- Дайте ремонт в квартире сделать. На Энрике билеты взяла, теперь надо на Мартина найти.
- В этом году явно все мои деньги на путешествие уйдут на концерты.
- Сразу скажите, в каком месяце Эминем, чтобы скопить денег.
- Нас решили добить? Кто следующий? Шакира? Эминем? BTS?
- Вангую – добьют Шакирой.
- Подождите, не успеваем.
- Почему сразу анонс на весь год не даете? Только успеваешь деньги находить на концерты.
- Кто следующий? Эминем, Гага, Шакира? Может драконы? Есть здоровая почка?
Также многие интересуются, почему нет анонсов концертов в Астане.
Чуть ранее мы рассказывали, что известная американская актриса театра и кино Джессика Честейн неожиданно опубликовала видео, сопроводив его музыкальной композицией казахстанского рэпера Алихата Танатарова, более известного как hatikoali.
