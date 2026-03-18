Культура и шоу-бизнес

"Мы останемся без денег": казахстанцы шутят о будущем концерте Рики Мартина в Алматы

Рики Мартин, певец, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 16:37 Фото: Instagram/ricky_martin
Сегодня, 18 марта 2026 года, жителей Казахстана и любителей поп-музыки обрадовали новостью. Совсем скоро, 18 июля, впервые в Алматы с концертом выступит известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин, сообщает Zakonk.kz.

Стоит отметить, что совсем недавно казахстанцы были приятно шокированы другим событием из мира шоу-бизнеса. 3 и 5 сентября в Алматы и Астане выступит другой популярный артист – Энрике Иглесиас.

После бурной радости от гастролей одного музыканта, фанаты перешли к обсуждению другого.

Под постом с новостью о визите легенды латинской поп-музыки казахстанцы оставляют шуточные комментарии.

  • Организаторы огласите весь список, пожалуйста. Нам надо бюджет пересчитать.
  • Мы останемся все без денег.
  • Мой муж от Энрике только отошел.
  • Делайте больше перерыв между звездами, я не успеваю отдавать вам деньги.
  • Я, конечно, невероятно счастлива, но где-то в этот момент, тихо сидя в углу, рыдает моя кредитка.
  • Вы что творите? А детей к школе как готовить, если все деньги отдадим на концерты?
  • Дайте ремонт в квартире сделать. На Энрике билеты взяла, теперь надо на Мартина найти.
  • В этом году явно все мои деньги на путешествие уйдут на концерты.
  • Сразу скажите, в каком месяце Эминем, чтобы скопить денег.
  • Нас решили добить? Кто следующий? Шакира? Эминем? BTS?
  • Вангую – добьют Шакирой.
  • Подождите, не успеваем.
  • Почему сразу анонс на весь год не даете? Только успеваешь деньги находить на концерты.
  • Кто следующий? Эминем, Гага, Шакира? Может драконы? Есть здоровая почка?

Также многие интересуются, почему нет анонсов концертов в Астане.

Чуть ранее мы рассказывали, что известная американская актриса театра и кино Джессика Честейн неожиданно опубликовала видео, сопроводив его музыкальной композицией казахстанского рэпера Алихата Танатарова, более известного как hatikoali.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
