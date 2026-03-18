"Мы останемся без денег": казахстанцы шутят о будущем концерте Рики Мартина в Алматы

Сегодня, 18 марта 2026 года, жителей Казахстана и любителей поп-музыки обрадовали новостью. Совсем скоро, 18 июля, впервые в Алматы с концертом выступит известный пуэрто-риканский певец Рики Мартин, сообщает Zakonk.kz.

Стоит отметить, что совсем недавно казахстанцы были приятно шокированы другим событием из мира шоу-бизнеса. 3 и 5 сентября в Алматы и Астане выступит другой популярный артист – Энрике Иглесиас.

После бурной радости от гастролей одного музыканта, фанаты перешли к обсуждению другого.

Под постом с новостью о визите легенды латинской поп-музыки казахстанцы оставляют шуточные комментарии.

Материал по теме Легенда латинской поп-музыки Рики Мартин едет в Алматы

Организаторы огласите весь список, пожалуйста. Нам надо бюджет пересчитать.

Мы останемся все без денег.

Мой муж от Энрике только отошел.

Делайте больше перерыв между звездами, я не успеваю отдавать вам деньги.

Я, конечно, невероятно счастлива, но где-то в этот момент, тихо сидя в углу, рыдает моя кредитка.

Вы что творите? А детей к школе как готовить, если все деньги отдадим на концерты?

Дайте ремонт в квартире сделать. На Энрике билеты взяла, теперь надо на Мартина найти.

В этом году явно все мои деньги на путешествие уйдут на концерты.

Сразу скажите, в каком месяце Эминем, чтобы скопить денег.

Нас решили добить? Кто следующий? Шакира? Эминем? BTS?

Вангую – добьют Шакирой.

Подождите, не успеваем.

Почему сразу анонс на весь год не даете? Только успеваешь деньги находить на концерты.

Кто следующий? Эминем, Гага, Шакира? Может драконы? Есть здоровая почка?

Также многие интересуются, почему нет анонсов концертов в Астане.

Чуть ранее мы рассказывали, что известная американская актриса театра и кино Джессика Честейн неожиданно опубликовала видео, сопроводив его музыкальной композицией казахстанского рэпера Алихата Танатарова, более известного как hatikoali.